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Una gran complicación

¿Peligra el amistoso de la Selección argentina vs. Burkina Faso?: el gran problema que tienen los africanos

El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso correría peligro de jugarse. El combinado africano tiene problemas para viajar

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, que debe jugarse este sábado a las 21 en el Monumental, correría peligro de disputarse. El combinado africano tiene problemas para viajar a Buenos Aires y todavía no salieron desde Marruecos.

Nota en elaboración.

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