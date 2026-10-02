¿Peligra el amistoso de la Selección argentina vs. Burkina Faso?: el gran problema que tienen los africanos

El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, que debe jugarse este sábado a las 21 en el Monumental, correría peligro de disputarse. El combinado africano tiene problemas para viajar a Buenos Aires y todavía no salieron desde Marruecos.
El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso correría peligro de jugarse. El combinado africano tiene problemas para viajar
El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, que debe jugarse este sábado a las 21 en el Monumental, correría peligro de disputarse. El combinado africano tiene problemas para viajar a Buenos Aires y todavía no salieron desde Marruecos.
Nota en elaboración.