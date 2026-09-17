La Selección argentina cambiará de sede ante Burkina Faso y el Monumental quedó descartado

La Bombonera se teñirá de los colores de la Selección argentina.

El calendario completo de la Albiceleste y la despedida de Lionel Messi

Esta serie de compromisos representa la primera presentación del seleccionado nacional luego de obtener el subcampeonato en el Mundial 2026.

La agenda contempla un total de tres partidos amistosos: la actividad comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, continuará el 3 de octubre contra Burkina Faso (probablemente en la Bombonera) y finalizará el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

El último duelo del itinerario, a disputarse en la cancha de River Plate, tendrá un valor emocional superlativo. Este choque frente a Benín marcará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional, cerrando su etapa con la camiseta albiceleste ante el público argentino.

Respecto a este acontecimiento, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó la citación a través de sus redes sociales: "Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina".

La Selección argentina fue sancionada por los hechos registrados tras la final del Mundial.

La Selección argentina está sancionada

Además del aspecto deportivo, el conjunto nacional deberá lidiar con una penalización dictaminada por la FIFA a raíz de una serie de incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo.

La sanción establece una restricción en la cantidad de espectadores para los próximos dos cotejos, fijando un límite del 50% de aforo para el primer partido y dejando en suspenso la medida para el segundo.

A esta limitación en las tribunas se le suma la inhabilitación de varios integrantes de la delegación. Por decisión del Tribunal de Disciplina, no podrán estar presentes:

Leandro Paredes: 10 fechas.

Nahuel Molina: 7 fechas.

Roberto Ayala: 3 fechas.

Thiago Almada: 1 partido.

Sin embargo, dado que la casa madre del fútbol considerará en principio estos tres encuentros como amistosos Clase A, la fecha FIFA servirá para limpiar las fechas de castigo. Esta catalogación permitirá que los involucrados en el fallo comiencen a purgar sus sanciones o incluso las cumplan en su totalidad, como sucederá en los casos de Almada y Ayala.