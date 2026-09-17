Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
En el segundo amistoso

La Selección argentina cambiará de sede ante Burkina Faso y el Monumental quedó descartado

Tres partidos son los que jugará la Selección argentina en territorio nacional: el primero en Córdoba y los otros dos en Buenos Aires

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina jugará tres partidos en el país.

La Selección argentina jugará tres partidos en el país.

La Asociación del Fútbol Argentino evalúa una modificación de último momento para el segundo compromiso de la Selección argentina en la fecha FIFA de octubre. Aunque en un principio se anunció que el choque frente a Burkina Faso del 3 de octubre tendría lugar en el Estadio Monumental, habrían cambios.

La casa madre del fútbol argentino contempla trasladar el encuentro al estadio de Boca Juniors. De no mediar imprevistos, la Albiceleste volverá a pisar el césped de la Bombonera.

La cancha del Xeneize ya albergó a los dirigidos por Lionel Scaloni durante el 2026. En marzo el combinado nacional afrontó dos cotejos en dicha cancha, obteniendo una ajustada victoria por 2-1 frente a Mauritania y un triunfo por 5-0 ante Zambia.

La Bombonera se te&ntilde;ir&aacute; de los colores de la Selecci&oacute;n argentina.

La Bombonera se teñirá de los colores de la Selección argentina.

El calendario completo de la Albiceleste y la despedida de Lionel Messi

Esta serie de compromisos representa la primera presentación del seleccionado nacional luego de obtener el subcampeonato en el Mundial 2026.

La agenda contempla un total de tres partidos amistosos: la actividad comenzará el 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, continuará el 3 de octubre contra Burkina Faso (probablemente en la Bombonera) y finalizará el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

El último duelo del itinerario, a disputarse en la cancha de River Plate, tendrá un valor emocional superlativo. Este choque frente a Benín marcará la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional, cerrando su etapa con la camiseta albiceleste ante el público argentino.

Respecto a este acontecimiento, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó la citación a través de sus redes sociales: "Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina".

La Selecci&oacute;n argentina fue sancionada por los hechos registrados tras la final del Mundial.

La Selección argentina fue sancionada por los hechos registrados tras la final del Mundial.

La Selección argentina está sancionada

Además del aspecto deportivo, el conjunto nacional deberá lidiar con una penalización dictaminada por la FIFA a raíz de una serie de incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo.

La sanción establece una restricción en la cantidad de espectadores para los próximos dos cotejos, fijando un límite del 50% de aforo para el primer partido y dejando en suspenso la medida para el segundo.

A esta limitación en las tribunas se le suma la inhabilitación de varios integrantes de la delegación. Por decisión del Tribunal de Disciplina, no podrán estar presentes:

  • Leandro Paredes: 10 fechas.
  • Nahuel Molina: 7 fechas.
  • Roberto Ayala: 3 fechas.
  • Thiago Almada: 1 partido.

Sin embargo, dado que la casa madre del fútbol considerará en principio estos tres encuentros como amistosos Clase A, la fecha FIFA servirá para limpiar las fechas de castigo. Esta catalogación permitirá que los involucrados en el fallo comiencen a purgar sus sanciones o incluso las cumplan en su totalidad, como sucederá en los casos de Almada y Ayala.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas