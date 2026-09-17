Sorpresiva y abrupta salida del argentino Nicolás Varrone de Fórmula 2: "No fue una decisión fácil"

"No fue una decisión fácil, pero creemos que es lo correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera", explicó el argentino y, acto seguido, agradeció al equipo neerlandés, a los patrocinadores y colaboradores.

La carta que Varrone publicó en sus redes sociales para anunciar su salida de la Fórmula 2.

Varrone anunció su arribo a la Fórmula 2 a fines del 2025, con el sueño de llegar a la Máxima, dejando de lado su expertiz en el automovilismo de resistencia. La intención del argentino era completar una temporada completa en la categoría telonera de la Fórmula 1 pero los planes fueron cambiando.

Pese a las dificultades en su auto, y en el transcurso de su primera temporada en la categoría, Varrone consiguió sumar 15 puntos y tuvo como mejor resultado un décimo puesto en Monza, a comienzos de septiembre.

Este paso al costado implica rediagramar su futuro que aún es incierto, ya que el argentino expresó: "Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro", en su carta publicada en redes sociales.