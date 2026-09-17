Sorpresiva y abrupta salida del argentino Nicolás Varrone de Fórmula 2: "No fue una decisión fácil"

Nicolás Varrone dio un giro inesperado en la Fórmula 2 y anunció de manera sorpresiva el final de su ciclo por la segunda categoría del automovilismo mundial.
Nicolás Varrone puso punto final a su ciclo en Fórmula 2, restando tres fechas para el final de la temporada
Nicolás Varrone dio un giro inesperado en la Fórmula 2 y anunció de manera sorpresiva el final de su ciclo por la segunda categoría del automovilismo mundial.
El piloto argentino comunicó que no seguirá compitiendo en el calendario 2026 de la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing, restando tres fechas para el cierre de la temporada.
El piloto argentino de 25 años utilizó sus redes sociales para dar a conocer la decisión de que no continuará en la butaca de Van Amersfoort Racing en la Fórmula 2 en este 2026. "Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de la Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing", comenzó diciendo Varrone.
"No fue una decisión fácil, pero creemos que es lo correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera", explicó el argentino y, acto seguido, agradeció al equipo neerlandés, a los patrocinadores y colaboradores.
Varrone anunció su arribo a la Fórmula 2 a fines del 2025, con el sueño de llegar a la Máxima, dejando de lado su expertiz en el automovilismo de resistencia. La intención del argentino era completar una temporada completa en la categoría telonera de la Fórmula 1 pero los planes fueron cambiando.
Pese a las dificultades en su auto, y en el transcurso de su primera temporada en la categoría, Varrone consiguió sumar 15 puntos y tuvo como mejor resultado un décimo puesto en Monza, a comienzos de septiembre.
Este paso al costado implica rediagramar su futuro que aún es incierto, ya que el argentino expresó: "Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro", en su carta publicada en redes sociales.