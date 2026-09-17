El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación millonaria para mejorar las comunicaciones de seguridad

El proceso licitatorio cuenta con un presupuesto oficial total de $1.495.178.400,00, el cual fue distribuido administrativamente en tres volantes de imputación preventiva de partidas del presupuesto 2026. La solicitud fue promovida por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y cuenta con el aval técnico de la Dirección de Logística y la aprobación del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La compra reforzará las comunicaciones operativas de la Policía, el Servicio de Emergencias Coordinado y Defensa Civil.

Qué es el sistema TETRA y por qué es clave en las emergencias

La compra abarca un total de 33 categorías distintas de insumos técnicos que incluyen: radios para patrulleros, equipos portátiles, repuestos y licencias de software diseñados para integrarse a la red digital provincial. La plataforma TETRA funciona como la columna vertebral de las comunicaciones de emergencia en Mendoza, operando de manera ininterrumpida las 24 horas durante todo el año tanto en zonas urbanas como rurales.