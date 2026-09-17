El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dio un nuevo paso en la modernización tecnológica de las fuerzas de seguridad provincial. A través del Decreto Nº 1924, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, el Ejecutivo autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición de equipamiento destinado al sistema de radiocomunicaciones de misión crítica TETRA, la plataforma digital de radios protegidas que permite la comunicación coordinada de la Policía, el SEC y Bomberos las 24 horas.
El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación millonaria para mejorar las comunicaciones de seguridad
La provincia licita la compra de tecnología, repuestos y software para reforzar la red de comunicaciones que conecta a la Policía, el SEC y Bomberos
El proceso licitatorio cuenta con un presupuesto oficial total de $1.495.178.400,00, el cual fue distribuido administrativamente en tres volantes de imputación preventiva de partidas del presupuesto 2026. La solicitud fue promovida por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad y cuenta con el aval técnico de la Dirección de Logística y la aprobación del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Qué es el sistema TETRA y por qué es clave en las emergencias
La compra abarca un total de 33 categorías distintas de insumos técnicos que incluyen: radios para patrulleros, equipos portátiles, repuestos y licencias de software diseñados para integrarse a la red digital provincial. La plataforma TETRA funciona como la columna vertebral de las comunicaciones de emergencia en Mendoza, operando de manera ininterrumpida las 24 horas durante todo el año tanto en zonas urbanas como rurales.
La relevancia estratégica de esta tecnología radica en su capacidad de interoperabilidad: permite que la Policía de Mendoza, Bomberos, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Defensa Civil, Gendarmería y diversos municipios operen coordinadamente sobre la misma red ante procedimientos policiales, rescates o catástrofes.
Licencias vitalicias y equipamiento para los centros operativos
Entre las especificaciones técnicas contempladas en el expediente administrativo, la Subsecretaría de Tecnología aclaró que las licencias de software solicitadas para la programación de los equipos serán de carácter vitalicio y no demandarán costos de actualización futuros.
Asimismo, la normativa establece que se instalarán cinco puestos de trabajo dedicados a la configuración y programación de las terminales: dos estarán ubicados en el CEO Sur y tres en el CEO Principal, optimizando la capacidad operativa de los centros desde donde se despachan y coordinan las patrullas en el territorio.
En pocas palabras
- Gobierno de Mendoza: licitación millonaria para mejorar el sistema de comunicaciones de seguridad provincial.
- Tecnología TETRA: adquisición de equipos, repuestos y software para la red de comunicación de Policía, SEC y Bomberos.
- Presupuesto y Alcance: más de $1.495 millones para 33 categorías de insumos, incluyendo radios y licencias vitalicias.