El Senado de Mendoza avanzó este jueves en comisiones con el análisis del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca establecer el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de la provincia para adecuarse al Régimen Penal Juvenil que rige en el país desde el 5 de septiembre.
El Gobierno aseguró que priorizará medidas alternativas antes de encerrar a chicos de 14 a 16 años
Miembros del Ejecutivo explicaron en el Senado los objetivos del proyecto de Mendoza relacionado con la detención de menores de edad. Incorporarán sugerencias
La iniciativa tiene como objetivo central adecuar la normativa procesal mendocina a la nueva legislación nacional, que bajó la edad de imputabilidad e incorpora al régimen penal a los menores de 14 y 15 años (quienes se suman a la franja de 16 a 18 años ya contemplada).
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y la cartera de Educación Mercedes Rus y Tadeo García Zalazar precisaron que el foco de la reforma en Mendoza no estará puesto en el encarcelamiento masivo, sino en garantizar esquemas pedagógicos, de capacitación y de reinserción social.
Apertura a cambios y observaciones
En la discusión del texto normativo en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, representantes del Poder Judicial, jueces de menores y especialistas expusieron sugerencias técnicas vinculadas con los plazos de imputación, procedimientos de flagrancia y particularidades territoriales del interior de la provincia.
Ante estas intervenciones Mercedes Rus, remarcó la disposición del Ejecutivo provincial para enriquecer la norma: se dejó asentado que todas aquellas observaciones que se consideren razonables y aporten a la operatividad del sistema serán incorporadas al despacho final antes de su tratamiento en el recinto.
Medidas alternativas como regla general
Las autoridades provinciales recalcaron que la privación de la libertad continuará aplicándose de manera excepcional y como último recurso. De acuerdo con las proyecciones oficiales sustentadas en las estadísticas actuales del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza:
- Estadística histórica: el 91% de los adolescentes bajo el sistema penal juvenil transita penas o procesos con medidas alternativas, mientras que solo 9% está privado de la libertad.
- Proyección de ingresos: con la inclusión de los menores de 14 y 15 años, el Gobierno calcula que la masa total de causas y jóvenes alcanzados por el fuero penal juvenil se incrementará 30%.
- Tipología de delitos: se remarcó que la inmensa mayoría de los hechos cometidos por adolescentes menores de 16 años corresponden a contravenciones, hurtos, robos o lesiones, sin registrarse una incidencia significativa en delitos graves o violentos como homicidios.
Cómo es la reforma provincial
Si bien el proyecto que adecua las reglas procesales provinciales continúa su trámite en la Legislatura, la norma nacional ya entró en plena vigencia. Por tal motivo, los mecanismos de la Justicia penal juvenil y la Policía de Mendoza ya se encuentran habilitados para intervenir formalmente ante hechos delictivos tipificados que involucren a menores desde los 14 años.
Las advertencias de AMPROS
En contraposición a las proyecciones oficiales, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) sentó postura y sostuvo que muchas de las inconsistencias detectadas podrían haberse evitado si se hubiera consultado a los trabajadores de planta que abordan la problemática a diario.
Entre los principales cuestionamientos expresados por AMPROS destacan:
- Riesgo institucional: advirtieron que el artículo 3° del proyecto deroga la Ley 8.550 (creadora de la Dirección de Responsabilidad Juvenil), poniendo en riesgo la autarquía, la descentralización y la estructura organizativa actual de la entidad.
- Falta de recursos humanos: señalaron la ausencia de partidas para reforzar la plantilla de profesionales o cubrir vacantes por jubilaciones frente a la nueva demanda que generará la norma.
- Desigualdad territorial en el Sur: denunciaron que en Malargüe y General Alvear no existen equipos técnicos ni unidades de abordaje, obligando a traslados de más de 300 kilómetros hasta la capital provincial.
- Imposibilidad de cubrir guardias: sostuvieron que es inviable cumplir la exigencia de guardias de 24 horas los 365 días del año sin personal suficiente, registrándose hoy solo 8 horas mensuales en San Rafael y cobertura nula en Malargüe y Alvear.
- Crisis en salud mental: Beatriz Zanini, de la secretaría gremial de AMPROS, alertó sobre el desbordamiento en la atención psiquiátrica y de adicciones en jóvenes: "El colapso de los efectores de Salud Mental atraviesa todo. No hay respuesta a esto y es clave para implementar cualquier medida".
En pocas palabras
- Gobierno de Mendoza: presentó un proyecto para adecuar el Código Procesal Penal Juvenil a la ley nacional.
- Prioridad de medidas: se priorizarán alternativas pedagógicas y de reinserción social sobre el encierro.
- Observaciones: el Ejecutivo provincial incorporará sugerencias técnicas para mejorar la operatividad del sistema.