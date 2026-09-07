(Nota del editor: este artículo contenía más información, pero por orden del juez Eduardo A. Brandi, del Tribunal Penal Juvenil, esos datos fueron suprimidos para evitar cualquier referencia que permita identificar a los menores).
Jóvenes privados de su libertad salieron en vivo por streaming
En Mendoza, los menores tutelados pueden usar celulares bajo supervisión. Ahora investigan la conexión de 2 de ellos con un programa en vivo
La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil inició este lunes una investigación interna tras requisas en el ex COSE para determinar la procedencia de celulares utilizados por menores de edad alojados en esa institución, y que participaron de un streaming en el que se declararon protagonistas de hechos delictivos en Las Heras.
Daniel Patiño, titular del ex COSE, dijo a radio Nihuil que durante el fin de semana se hicieron requisas para hallar los celulares utilizados por internos menores de edad en la transmisión en vivo donde se identificaron como autores de diversos delitos.
En el ex COSE los celulares no están prohibidos
El funcionario provincial explicó que la utilización de celulares en el ex COSE no está alcanzada por la ley penal como en los contextos de encierro de adultos, sino que pasan a formar parte del régimen de sanciones disciplinarias administrativas, lo cual se notifica a la Justicia de Menores.
En el ex COSE, explicó Daniel Patiño, hay 45 internos de 16 hasta los 20 años de edad.
De acuerdo a la casuística, señaló que los celulares ingresan al ex COSE cuando menores de edad regresan de salidas debidamente autorizadas. Aunque también pueden ser introducidos, aclaró, por visitas o bajo la responsabilidad de operadores del sistema, ya sea por negligencia u omisión de controles. O por decisión manifiesta, lo que deriva en sumarios internos y sanciones administrativas.
"La prohibición de utilización de celulares sólo rige en contexto de encierro de adultos", insistió Patiño. En el ex COSE, en cambio, "los internos suelen tener celulares, pero pueden utilizarlos con autorización y bajo vigilancia", dijo en diálogo con el programa "No Tenés Cara", de radio Nihuil.
Menores hablaron desde el ex COSE
El nuevo caso de personas privadas de libertad que se contactan con plataformas audiovisuales mediante celulares fue protagonizado por dos internos del ex COSE, quienes mantuvieron contacto en vivo con un streaming. Durante 6 minutos aproximadamente, los jóvenes interactuaron con tres conductores del programa.
Hablaron de sicariato, de drogas y de "guerras de bandas".
El escándalo de los presos online desde San Felipe
En julio, internos de San Felipe -todos mayores de edad- utilizaron un celular y hablaron en vivo con el conocido streamer Valentín Melo, que acumula más de 600.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales.
Como en el caso de los menores de edad del ex COSE, se conectaron por videollamada. Se ordenó requisar e investigar el uso -prohibido- de los celulares.
En pocas palabras
- Investigación interna: se inició en el ex COSE por el uso de celulares en un streaming.
- Contexto de uso: en el ex COSE, los celulares no están prohibidos y pueden ser utilizados bajo supervisión.
- Identificación: los menores están identificados y se cree que tendrán sanciones.