Jóvenes privados de su libertad salieron en vivo por streaming

En el ex COSE los celulares no están prohibidos

El funcionario provincial explicó que la utilización de celulares en el ex COSE no está alcanzada por la ley penal como en los contextos de encierro de adultos, sino que pasan a formar parte del régimen de sanciones disciplinarias administrativas, lo cual se notifica a la Justicia de Menores.

En el ex COSE, explicó Daniel Patiño, hay 45 internos de 16 hasta los 20 años de edad.

Foto mejorada con edición de Gemini.

De acuerdo a la casuística, señaló que los celulares ingresan al ex COSE cuando menores de edad regresan de salidas debidamente autorizadas. Aunque también pueden ser introducidos, aclaró, por visitas o bajo la responsabilidad de operadores del sistema, ya sea por negligencia u omisión de controles. O por decisión manifiesta, lo que deriva en sumarios internos y sanciones administrativas.

"La prohibición de utilización de celulares sólo rige en contexto de encierro de adultos", insistió Patiño. En el ex COSE, en cambio, "los internos suelen tener celulares, pero pueden utilizarlos con autorización y bajo vigilancia", dijo en diálogo con el programa "No Tenés Cara", de radio Nihuil.

La utilización de celulares está prohibida en las cárceles de Mendoza, no así en el ex COSE.

Menores hablaron desde el ex COSE

El nuevo caso de personas privadas de libertad que se contactan con plataformas audiovisuales mediante celulares fue protagonizado por dos internos del ex COSE, quienes mantuvieron contacto en vivo con un streaming. Durante 6 minutos aproximadamente, los jóvenes interactuaron con tres conductores del programa.

Hablaron de sicariato, de drogas y de "guerras de bandas".

El escándalo de los presos online desde San Felipe

En julio, internos de San Felipe -todos mayores de edad- utilizaron un celular y hablaron en vivo con el conocido streamer Valentín Melo, que acumula más de 600.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales.

Como en el caso de los menores de edad del ex COSE, se conectaron por videollamada. Se ordenó requisar e investigar el uso -prohibido- de los celulares.

”El tirador de la bicicleta”: un menor alojado en el ex COSE salió por celular en un streaming

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