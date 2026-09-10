Tadeo en modo candidato: "Hay charlatanes sueltos que hablan de eliminar impuestos y luego es inviable"

Y en paralelo también aprovechó para marcar que "hay que ser honestos en esto. Porque hay muchos slogan de campaña, muchos charlatanes sueltos que dicen sí vamos a eliminar impuestos. Varios precandidatos que hablan de eso y después se torna inviable por servicios que son necesarios para la gente".

El ministro evitó nombrar a esos precandidatos, pero solo basta revisar las últimas declaraciones de Luis Petri para corroborar que lo aludía a él.

A principios de este mes, el diputado nacional que también aspira a suceder a Alfredo Cornejo, protagonizó una charla con el economista y analista financiero Claudio Zuchovicki, y ambos remarcaron que la clave para atraer inversiones está en bajar impuestos.

“Si queremos ser más competitivos, es fundamental bajar y eliminar los impuestos que hoy terminan castigando a quienes producen. Ingresos Brutos es uno de ellos por su regresividad: cuanto más producís y más valor agregás, más te castiga", insistió Petri en esa oportunidad.

En contrapartida, García Zalazar definió como una "solución inteligente" la propuesta de su par de Hacienda de bajar la alícuota de Ingresos Brutos a los bancos que accedan a refinanciar las deudas de morosos mendocinos.

"Estoy cómodo con el frente electoral que se hizo el año pasado"

García Zalazar admitió que de ser él el candidato a la gobernación, se sentiría cómodo de competir bajo el paraguas de la alianza que Cambia Mendoza tejió con La Libertad Avanza.

"El frente electoral me parece correcto y creo que Milei tiene que ser parte y es una de las opciones" lanzó, y admitió que el radicalismo como partido se debe una autocrítica para ser una opción de gobierno nacional y federal.

Desde esa óptica recalcó que hay varios gobernadores de la UCR que pueden dar una batalla naciona, y aseguró que "Cornejo está para dar esa discusión y estar entre los principales dirigentes a los que el radicalismo tiene que mirar para reconstruir el partido".