Tadeo en modo candidato: "Hay charlatanes sueltos que hablan de eliminar impuestos y luego es inviable"

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar demostró este miércoles que no sólo está decidido a ser candidato a la gobernación, sino que además -como fiel soldado de Alfredo Cornejo- va a defender el equipo y la gestión de toda crítica que le caiga en tiempo de campaña.
En el programa Séptimo Día, de El Siete, rescató la decisión de Alfredo Cornejo de bajar las alícuotas de los impuestos provinciales como es el caso de Ingresos Brutos, e incluso valoró la pelea que da el gobernador por que haya un nuevo esquema impositivo nacional, que redistribuya por ejemplo el Impuesto a los Combustibles, que la gestión de Javier Milei sigue recaudando sin distribuirlo a las provincias.
Pero tomó distancia de la idea de eliminar Ingresos Brutos "porque entonces ¿quién va a pagar la Educación, la Salud y la Seguridad? cuestionó.
Y en paralelo también aprovechó para marcar que "hay que ser honestos en esto. Porque hay muchos slogan de campaña, muchos charlatanes sueltos que dicen sí vamos a eliminar impuestos. Varios precandidatos que hablan de eso y después se torna inviable por servicios que son necesarios para la gente".
El ministro evitó nombrar a esos precandidatos, pero solo basta revisar las últimas declaraciones de Luis Petri para corroborar que lo aludía a él.
A principios de este mes, el diputado nacional que también aspira a suceder a Alfredo Cornejo, protagonizó una charla con el economista y analista financiero Claudio Zuchovicki, y ambos remarcaron que la clave para atraer inversiones está en bajar impuestos.
“Si queremos ser más competitivos, es fundamental bajar y eliminar los impuestos que hoy terminan castigando a quienes producen. Ingresos Brutos es uno de ellos por su regresividad: cuanto más producís y más valor agregás, más te castiga", insistió Petri en esa oportunidad.
En contrapartida, García Zalazar definió como una "solución inteligente" la propuesta de su par de Hacienda de bajar la alícuota de Ingresos Brutos a los bancos que accedan a refinanciar las deudas de morosos mendocinos.
"Estoy cómodo con el frente electoral que se hizo el año pasado"
García Zalazar admitió que de ser él el candidato a la gobernación, se sentiría cómodo de competir bajo el paraguas de la alianza que Cambia Mendoza tejió con La Libertad Avanza.
"El frente electoral me parece correcto y creo que Milei tiene que ser parte y es una de las opciones" lanzó, y admitió que el radicalismo como partido se debe una autocrítica para ser una opción de gobierno nacional y federal.
Desde esa óptica recalcó que hay varios gobernadores de la UCR que pueden dar una batalla naciona, y aseguró que "Cornejo está para dar esa discusión y estar entre los principales dirigentes a los que el radicalismo tiene que mirar para reconstruir el partido".
En pocas palabras
- Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, criticó la postura de eliminar impuestos provinciales como Ingresos Brutos, calificándola de "charlatanería" e inviable para financiar servicios esenciales.
- García Zalazar defendió la gestión de Alfredo Cornejo y valoró la reducción de alícuotas, posicionándose como candidato a gobernador.
- El ministro también se mostró cómodo con la posibilidad de competir dentro de un frente electoral que incluya a La Libertad Avanza, reconociendo la necesidad de autocrítica en el radicalismo.