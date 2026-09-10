Exigirán la ficha limpia para profesores, entrenadores y técnicos en los clubes para evitar abusos

La medida constituye un régimen de ficha limpia enfocado en la protección de los menores que participan en clubes y escuelas deportivas. El proyecto fue impulsado por el senador Eduardo Martín y ahora recibió el aval final de la Cámara de Diputados.

Diputados le dieron sanción definitiva régimen de ficha limpia enfocado en la protección de los menores que participan en clubes. Foto: Cámara de Diputados

El requisito alcanza a profesores, técnicos, instructores y monitores. La exigencia aplica especialmente ante delitos contra la integridad sexual, contemplando incluso condenas de primera instancia o con penas en suspenso.

El antecedente de ficha limpia en las escuelas

El sistema tiene su espejo en la educación. En enero de 2025 comenzó a aplicarse en la Dirección General de Escuelas (DGE) la Ficha Limpia para docentes, que impide el ingreso al sistema educativo a personas condenadas por delitos sexuales o contra la libertad individual.

La experiencia en la DGE sumó herramientas para agilizar investigaciones administrativas. En septiembre de 2025, la Defensoría del Personal de la Educación tramitaba unos 20 expedientes mensuales sobre un universo de 50 denuncias recibidas por mes.

En ese esquema, la medida funciona de manera preventiva para evitar que determinadas personas accedan a puestos en contacto con chicos.

El Registro Único Deportivo digital

Uno de los cambios centrales es la creación del Registro Único Deportivo de la Provincia de Mendoza (RUD), bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes.

El registro será digital y concentrará la información de personas e instituciones del sistema provincial. Además, estará integrado a la plataforma Mendoza por Mí para digitalizar la gestión de trámites vinculados.

La ley rediseña también el funcionamiento del Consejo Provincial del Deporte, que será presidido por el subsecretario del área e integrará a municipios, universidades y entidades de deporte adaptado.

Asimismo, se modificaron las condiciones para la Licencia Deportiva Especial y el régimen disciplinario.