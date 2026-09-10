La Legislatura de Mendoza aprobó la modificación de la Ley de Ordenamiento del Deporte y la Recreación. La normativa establece que los profesores, técnicos e instructores que trabajen con niños, niñas y adolescentes deberán presentar un certificado de antecedentes penales, conocida como ficha limpia. Además, se creó el Registro Único Deportivo en la provincia.
Exigirán la ficha limpia para profesores, entrenadores y técnicos en los clubes para evitar abusos
Quienes trabajen con menores en clubes o escuelas deberán acreditar antecedentes penales libres para poder desempeñarse en la provincia
Nuevo certificado de ficha limpia para el deporte de Mendoza
La sanción definitiva a la reforma de la Ley 6.457 fija un nuevo requisito para quienes desarrollen actividades con menores: presentar un certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia que acredite que no registran condenas.
Se exigirá a profesores, técnicos, instructores y monitores la presentación de ficha limpia.
La medida constituye un régimen de ficha limpia enfocado en la protección de los menores que participan en clubes y escuelas deportivas. El proyecto fue impulsado por el senador Eduardo Martín y ahora recibió el aval final de la Cámara de Diputados.
El requisito alcanza a profesores, técnicos, instructores y monitores. La exigencia aplica especialmente ante delitos contra la integridad sexual, contemplando incluso condenas de primera instancia o con penas en suspenso.
El antecedente de ficha limpia en las escuelas
El sistema tiene su espejo en la educación. En enero de 2025 comenzó a aplicarse en la Dirección General de Escuelas (DGE) la Ficha Limpia para docentes, que impide el ingreso al sistema educativo a personas condenadas por delitos sexuales o contra la libertad individual.
La experiencia en la DGE sumó herramientas para agilizar investigaciones administrativas. En septiembre de 2025, la Defensoría del Personal de la Educación tramitaba unos 20 expedientes mensuales sobre un universo de 50 denuncias recibidas por mes.
En ese esquema, la medida funciona de manera preventiva para evitar que determinadas personas accedan a puestos en contacto con chicos.
El Registro Único Deportivo digital
Uno de los cambios centrales es la creación del Registro Único Deportivo de la Provincia de Mendoza (RUD), bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes.
El registro será digital y concentrará la información de personas e instituciones del sistema provincial. Además, estará integrado a la plataforma Mendoza por Mí para digitalizar la gestión de trámites vinculados.
La ley rediseña también el funcionamiento del Consejo Provincial del Deporte, que será presidido por el subsecretario del área e integrará a municipios, universidades y entidades de deporte adaptado.
Asimismo, se modificaron las condiciones para la Licencia Deportiva Especial y el régimen disciplinario.
En pocas palabras
- Ficha Limpia Obligatoria: Mendoza exigirá antecedentes penales libres para entrenadores y técnicos deportivos.
- Protección de Menores: la medida busca prevenir abusos y delitos contra la integridad sexual en clubes y escuelas.
- Registro Deportivo: se crea el Registro Único Deportivo provincial, digital y centralizado, para agilizar trámites y gestión.