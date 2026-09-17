En medio del desierto de Arabia Saudita, una especie que había desaparecido por décadas volvió a recorrer una reserva protegida. La liebre árabe había sido cazada hasta desaparecer de Mahazat as-Sayd durante la década de 1980, pero años después los investigadores intentaron reintroducir a este animal en este territorio.
La devolvieron al desierto después de décadas de ausencia: el problema fue conseguir que sobreviviera
A pesar de los intentos fallidos en 2015 y 2016, la liberación de liebres en el desierto logró la reproducción de la especie, aunque su supervivencia sigue siendo un desafío.
Después de varias décadas sin la especie, el proyecto también buscaba estudiar cómo se desplazaban, qué hábitats utilizaban, qué alimentos consumían y cuáles eran sus principales causas de mortalidad de este animal.
Intentaron devolver una especie al desierto donde había desaparecido: 8 ejemplares murieron en apenas un mes
El primer intento se realizó en mayo de 2015, cuando liberaron 11 liebres dentro de un recinto de aclimatación. Sin embargo, las condiciones no fueron favorables. La vegetación se encontraba en mal estado y los collares utilizados para realizar el seguimiento provocaron problemas. Ocho animales murieron en apenas un mes, por lo que solo sobrevivieron tres hembras.
En marzo de 2016 realizaron un segundo intento, esta vez con 16 liebres, mejores sistemas de seguimiento y en una época con mayor disponibilidad de vegetación en el desierto. Tres ejemplares murieron por depredación. Poco después, unas fuertes lluvias dañaron la valla del recinto y permitieron que la mayoría de los animales escapara hacia otras zonas de la reserva.
La liebre que desapareció del desierto durante décadas: el intento para devolverla a la naturaleza
El seguimiento de los animales continuó y, en septiembre de 2017, los investigadores confirmaron por primera vez que las liebres liberadas se estaban reproduciendo en libertad. Para cuando la IUCN publicó el informe en 2018, se estimaba que quedaban entre 6 y 13 ejemplares, distribuidos principalmente en dos wadis de la reserva.
A pesar de este resultado, la propia IUCN consideraba que el proyecto había sido un fracaso hasta ese momento, debido al reducido número de animales liberados, la elevada mortalidad y los problemas relacionados con el momento de las liberaciones y las condiciones ambientales.
El objetivo, sin embargo, iba más allá de recuperar el número de ejemplares. El programa buscaba reestablecer una población silvestre de la especie en su hábitat nativo y, mediante el seguimiento de los animales, obtener información sobre sus movimientos, alimentación, selección de hábitat, dispersión y causas de mortalidad.
En pocas palabras
- Reintroducción de liebres: Tras décadas de ausencia, la liebre árabe fue reintroducida en el desierto de Arabia Saudita con éxito reproductivo.
- Desafíos de supervivencia: Los intentos iniciales de liberación en 2015 y 2016 enfrentaron alta mortalidad y problemas ambientales.
- Reproducción confirmada: A pesar de los obstáculos, se confirmó la reproducción de la especie en libertad en 2017, aunque su población sigue siendo un desafío.