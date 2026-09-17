La devolvieron al desierto después de décadas de ausencia: el problema fue conseguir que sobreviviera

En marzo de 2016 realizaron un segundo intento, esta vez con 16 liebres, mejores sistemas de seguimiento y en una época con mayor disponibilidad de vegetación en el desierto. Tres ejemplares murieron por depredación. Poco después, unas fuertes lluvias dañaron la valla del recinto y permitieron que la mayoría de los animales escapara hacia otras zonas de la reserva.

La liebre que desapareció del desierto durante décadas: el intento para devolverla a la naturaleza

El seguimiento de los animales continuó y, en septiembre de 2017, los investigadores confirmaron por primera vez que las liebres liberadas se estaban reproduciendo en libertad. Para cuando la IUCN publicó el informe en 2018, se estimaba que quedaban entre 6 y 13 ejemplares, distribuidos principalmente en dos wadis de la reserva.

A pesar de este resultado, la propia IUCN consideraba que el proyecto había sido un fracaso hasta ese momento, debido al reducido número de animales liberados, la elevada mortalidad y los problemas relacionados con el momento de las liberaciones y las condiciones ambientales.

El objetivo, sin embargo, iba más allá de recuperar el número de ejemplares. El programa buscaba reestablecer una población silvestre de la especie en su hábitat nativo y, mediante el seguimiento de los animales, obtener información sobre sus movimientos, alimentación, selección de hábitat, dispersión y causas de mortalidad.