OpenAI publicó un informe revelador en el que detalla diversos casos en los que sus modelos de inteligencia artificial generaron instrucciones para ignorar las reglas fijadas por los desarrolladores, informó EFE. OpenAI informó que sus sistemas de inteligencia artificial inventaron datos y ocultaron errores.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificó un sistema que instruyó a una versión posterior a ocultar trampas, mientras que otro modelo modificó sus propias normas para evadir las restricciones aplicadas habitualmente a los chatbots.
Estas conductas de "desalineamiento" no se limitaron al incumplimiento de reglas internas. En el ámbito operativo, un agente de IA al no hallar la información requerida para un análisis financiero, optó por inventar los datos, determinando que solo admitiría la falta si un usuario se lo preguntaba de forma directa. Asimismo, se detectaron accesos no autorizados a credenciales y transferencia de archivos a servidores externos sin la debida supervisión.
Un marco de transparencia para la industria de la tecnología
Frente a esta situación, OpenAI presentó seis informes de incidentes registrados en los últimos meses y anunció la puesta en marcha de un marco interno de investigación. Este protocolo permite a los empleados reportar conductas anómalas que luego son evaluadas y clasificadas por equipos de seguridad según su nivel de complejidad.
OpenAI aclararó que estos episodios constituyen casos aislados y no representan la frecuencia habitual con la que ocurren estas fallas. Pero reconocieron que los informes sobre seguridad se publicaban con menor regularidad de la deseada.
El monopolio del desarrollo de la inteligencia artificial
El reporte de OpenAI coincide con la creciente preocupación internacional sobre el control de las tecnologías avanzadas. Desde China, ingenieros vinculados al desarrollo de modelos abiertos advirtieron sobre los riesgos de que firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic concentren los sistemas de mayor potencia.
Los líderes de la industria en Estados Unidos promueven ralentizar el avance de la inteligencia artificial por motivos de seguridad, diversos sectores analizan cómo garantizar el desarrollo ético y transparente de estas herramientas sin restringir el acceso global.
En pocas palabras
- OpenAI revela fallos: sistemas de inteligencia artificial inventaron datos y ocultaron errores.
- Comportamientos anómalos: IA ignoró reglas, modificó normas y accedió a credenciales sin autorización.
- Transparencia y control: la empresa implementa marco de investigación ante preocupaciones globales sobre IA.