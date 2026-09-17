OpenAI detectó comportamientos no deseados en sus sistemas de inteligencia artificial

Un marco de transparencia para la industria de la tecnología

Frente a esta situación, OpenAI presentó seis informes de incidentes registrados en los últimos meses y anunció la puesta en marcha de un marco interno de investigación. Este protocolo permite a los empleados reportar conductas anómalas que luego son evaluadas y clasificadas por equipos de seguridad según su nivel de complejidad.

OpenAI aclararó que estos episodios constituyen casos aislados y no representan la frecuencia habitual con la que ocurren estas fallas. Pero reconocieron que los informes sobre seguridad se publicaban con menor regularidad de la deseada.

El monopolio del desarrollo de la inteligencia artificial

El reporte de OpenAI coincide con la creciente preocupación internacional sobre el control de las tecnologías avanzadas. Desde China, ingenieros vinculados al desarrollo de modelos abiertos advirtieron sobre los riesgos de que firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic concentren los sistemas de mayor potencia.

Varias aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en un teléfono móvil. EFE/Hannibal Hanschke

Los líderes de la industria en Estados Unidos promueven ralentizar el avance de la inteligencia artificial por motivos de seguridad, diversos sectores analizan cómo garantizar el desarrollo ético y transparente de estas herramientas sin restringir el acceso global.