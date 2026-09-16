Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia sumaron en la novena fecha del torneo de Reserva

Independiente Rivadavia y Lanús: un empate vibrante

Independiente Rivadavia igualó como visitante ante Lanús 3 a 3 de manera agónica.

Luciano Sabato a los 3' del primer tiempo abrió el marcador para la Lepra y Alexis Duarte lo igualó a los 25'.

Independiente Rivadavia empató 3 a 3 con Lanús, en un partido vibrante.

En el segundo tiempo Duarte marcó su segundo gol para el Granate y Jeremías Chavero anotó el tercero, pero Tobías Ganduglia lo igualó.

El equipo dirigido por Nicolás Medina tiene 7 unidades y se ubica en el 14to puesto ya que de los 9 encuentros disputados ganó 2, empató 2 y perdió 5.

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia protagonizarán el clásico

Independiente Rivadavia, enfrentará ante Gimnasia y Esgrima en el clásico del parque que a su vez será un choque interzonal.

El encuentro será el próximo jueves 24 de septiembre a las 15, en la Ciudad Deportiva azul.