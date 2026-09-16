Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia sumaron en la novena fecha del torneo de Reserva

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, dos de los representantes mendocinos, sumaron puntos en la novena fecha del Torneo Clausura de Reserva.
Gimnasia y Esgrima le ganó a Talleres e Independiente Rivadavia empató como visitante ante Lanús.
Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, dos de los representantes mendocinos, sumaron puntos en la novena fecha del Torneo Clausura de Reserva.
El Lobo le ganó como local a Talleres por 1 a 0 en el Predio del aeropuerto donde Luciano Garay marcó el gol a los 18' del segundo tiempo para el equipo que dirige Luciano Cipriani.
El conjunto blanquinegro venía de ganarle a Banfield, logró segundo triunfo seguido y se ubica 3ro con 15 puntos, a 2 de River ya que en 9 partidos ha ganado 5 y perdido 4.
Independiente Rivadavia igualó como visitante ante Lanús 3 a 3 de manera agónica.
Luciano Sabato a los 3' del primer tiempo abrió el marcador para la Lepra y Alexis Duarte lo igualó a los 25'.
En el segundo tiempo Duarte marcó su segundo gol para el Granate y Jeremías Chavero anotó el tercero, pero Tobías Ganduglia lo igualó.
El equipo dirigido por Nicolás Medina tiene 7 unidades y se ubica en el 14to puesto ya que de los 9 encuentros disputados ganó 2, empató 2 y perdió 5.
Independiente Rivadavia, enfrentará ante Gimnasia y Esgrima en el clásico del parque que a su vez será un choque interzonal.
El encuentro será el próximo jueves 24 de septiembre a las 15, en la Ciudad Deportiva azul.