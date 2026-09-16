Poda de la Alegría del Hogar: cuándo tenés que podarla para que salgan flores con colores vivos

Se trata de una planta sencilla de cuidar, aunque eso no significa que no necesite de ciertas atenciones para poder disfrutar de sus hermosas flores.

La Alegría del Hogar, también llamada alegría del hogar u oreja de oso, es una planta resistente, de crecimiento rápido y una gran capacidad de floración, además de ser una de las especies más populares en jardinería por su belleza.

Sin embargo, al llegar las altas temperaturas del verano, es muy común notar que la planta se "desmaya" o se marchita rápidamente.

El secreto principal para que la Alegría del Hogar no se marchite es mantener una humedad constante en el sustrato. Esta planta tiene tallos muy carnosos que actúan como reserva de agua: cuando la tierra se seca, la planta pierde turgencia de inmediato.

Durante los días de calor intenso, es probable que necesite un riego diario, preferentemente a primera hora.

Conviene evitar siempre mojar las hojas y las flores durante el riego, ya que el sol fuerte puede producir un efecto lupa y quemarlas. Lo ideal es aplicar el agua directamente en la base o utilizar platos con agua debajo de las macetas por un tiempo limitado.

Un suelo rico en materia orgánica ayudará a retener la humedad por mucho más tiempo.

La Alegría del Hogar es, por excelencia, una planta de sombra. El sol directo del mediodía es su peor enemigo, ya que evapora el agua de sus tejidos más rápido de lo que las raíces pueden absorberla.

Es una planta de exterior por lo que se recomienda plantar en zonas con algo de sombra. Ya sea debajo de árboles o en zonas sombreadas por edificios o el propio jardín. Es importante que no reciban mucho sol directo.

En cuanto a ubicación, se pueden plantar en los bordes de jardines, o a través de macetas.

Para que no se marchite, se debe buscar lugares protegidos por árboles, techos o cortinas que filtren la luz intensa.

Si la planta está en una maceta, un truco efectivo es moverla a un sitio más fresco durante las horas pico de calor. El cemento de los balcones o patios suele levantar mucha temperatura y afectar a las raíces.

Fuente: airedesantafe.com.ar