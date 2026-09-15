Poda de las petunias: en qué momento del año es mejor podarlas para que den pétalos de mil colores

Una de las actividades primordiales para que nuestras plantas y flores crezcan sanas y vigorosas es la poda. Es una época fundamental para que tus petunias crezcan con pétalos de mil colores.
Las petunias son unas de las flores más fáciles de cultivar para disfrutar de su color durante toda la temporada. Se popularizaron en la época victoriana, cuando se introdujeron en Europa en el siglo XIX, y desde entonces han alegrado los jardines.
Las petunias son plantas anuales muy versátiles, disponibles en una gran variedad de colores, desde el blanco puro hasta el rosa fucsia, incluyendo rayas y motas.
Estas preciosas flores en forma de trompeta lucen hermosas cayendo en cascada desde cestas colgantes, jardineras, macizos y contenedores de todos los tamaños. Con su forma compacta o en cascada, añaden un toque de color vibrante a tu jardín durante toda la temporada.
Los polinizadores, como las mariposas y los colibríes, también las adoran. Pero para que tus petunias luzcan en su máximo esplendor, hay algunas cosas que debes saber.
Podar las petunias en el momento adecuado evita que formen tallos largos, con hojas solo en las puntas y cada vez menos flores. No todas las podas tienen la misma función: al principio se despunta para que la planta ramifique; durante la floración se retiran flores pasadas; y, si la planta se ha desgarbado en pleno verano, se realiza una poda de renovación más intensa.
Poda de las petunias: el paso a paso para que te de flores multicolores
- Observa la planta. Localiza tallos largos, débiles, dañados o con poca floración
- Usa tijeras limpias y afiladas. Así se consigue un corte neto sin aplastar el tallo
- Corta sobre un nudo con hojas sanas. Desde esa zona podrán aparecer brotes laterales
- No podes toda la maceta de golpe si está estresada. Acorta primero alrededor de un tercio de los tallos y continúa con el resto varios días después si responde bien
- Retira los restos. No dejes flores ni hojas enfermas sobre el sustrato
- Riega según la humedad real. Después de podar no hay que encharcar; comprueba primero los centímetros superiores del sustrato
Quita la flor marchita junto con la pequeña parte que la une al tallo, no solo los pétalos. Esto mejora el aspecto y, en muchas petunias, reduce la formación de semillas.
Cuando los tallos cuelgan demasiado, florecen únicamente en las puntas o dejan un centro vacío, acórtalos aproximadamente entre un tercio y la mitad, conservando hojas y nudos sanos. En una planta muy grande es más prudente hacerlo por zonas.
Con buena luz, riego regular y nutrición equilibrada, los nuevos brotes suelen recuperar el volumen y preparar otra tanda de flores.
La falta de floración inmediata no significa que la poda haya fallado. Primero la planta debe emitir nuevos tallos.
Fuente: viveroplantas.com
En pocas palabras
- Poda de petunias: es esencial para el crecimiento sano y la floración abundante de estas plantas.
- Momento ideal: se realiza cuando la planta tiene tallos largos y débiles, o flores pasadas para estimular nuevos brotes.
- Técnica: consiste en cortar tallos sobre un nudo con hojas sanas, retirando flores marchitas y asegurando un corte limpio.