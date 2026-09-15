Poda de las petunias: en qué momento del año es mejor podarlas para que den pétalos de mil colores

Estas preciosas flores en forma de trompeta lucen hermosas cayendo en cascada desde cestas colgantes, jardineras, macizos y contenedores de todos los tamaños. Con su forma compacta o en cascada, añaden un toque de color vibrante a tu jardín durante toda la temporada.

Los polinizadores, como las mariposas y los colibríes, también las adoran. Pero para que tus petunias luzcan en su máximo esplendor, hay algunas cosas que debes saber.

Podar las petunias en el momento adecuado evita que formen tallos largos, con hojas solo en las puntas y cada vez menos flores. No todas las podas tienen la misma función: al principio se despunta para que la planta ramifique; durante la floración se retiran flores pasadas; y, si la planta se ha desgarbado en pleno verano, se realiza una poda de renovación más intensa.

Poda de las petunias: el paso a paso para que te de flores multicolores

Observa la planta. Localiza tallos largos, débiles, dañados o con poca floración

Usa tijeras limpias y afiladas. Así se consigue un corte neto sin aplastar el tallo

Corta sobre un nudo con hojas sanas. Desde esa zona podrán aparecer brotes laterales

No podes toda la maceta de golpe si está estresada. Acorta primero alrededor de un tercio de los tallos y continúa con el resto varios días después si responde bien

Retira los restos. No dejes flores ni hojas enfermas sobre el sustrato

Riega según la humedad real. Después de podar no hay que encharcar; comprueba primero los centímetros superiores del sustrato

Quita la flor marchita junto con la pequeña parte que la une al tallo, no solo los pétalos. Esto mejora el aspecto y, en muchas petunias, reduce la formación de semillas.

Cuando los tallos cuelgan demasiado, florecen únicamente en las puntas o dejan un centro vacío, acórtalos aproximadamente entre un tercio y la mitad, conservando hojas y nudos sanos. En una planta muy grande es más prudente hacerlo por zonas.

Con buena luz, riego regular y nutrición equilibrada, los nuevos brotes suelen recuperar el volumen y preparar otra tanda de flores.

La falta de floración inmediata no significa que la poda haya fallado. Primero la planta debe emitir nuevos tallos.

Fuente: viveroplantas.com