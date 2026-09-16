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Se juega la División de Honor en Mendoza: clasificados, grupos y sedes de los partidos

Del 20 al 26 de septiembre Mendoza albergará una nueva edición de la División de Honor de futsal. Siete equipos mendocinos buscarán quedarse con la corona

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia jugará por primera vez la División de Honor.

Independiente Rivadavia jugará por primera vez la División de Honor.

Mendoza se transforma, una vez más, en el epicentro del futsal nacional con la llegada de la esperada División de Honor. Del 20 al 26 de septiembre, la provincia albergará el torneo más prestigioso de la disciplina, prometiendo jornadas de pura emoción, nivel competitivo al máximo y tribunas colmadas.

Un total de 24 equipos, divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una de ellas, pelearán por la gloria. Entre los competidores destacan siete representantes de FEFUSA: Independiente Rivadavia, Godoy Cruz, Municipalidad San Martín, COP, Don Orione, Alemán y Jockey Club, quienes se encuentran listos para defender el honor local.

Don Orione es uno de los representantes mendocinos.

Don Orione es uno de los representantes mendocinos.

Mendoza recibe la División de Honor

La acción del certamen se repartirá en cuatro escenarios de primer nivel: el Polideportivo Poliguay, el Estadio Cubierto Vicente Polimeni, el Microestadio Don Orione y el Polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez.

El evento tendrá su puntapié inicial fuera del rectángulo de juego. El sábado 19 de septiembre, a las 17.30hs, la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc recibirá la presentación oficial de la División de Honor 2026, jornada en la que también se realizarán las acreditaciones para la prensa.

De los 24 equipos clasificados al torneo de clubes más importante del país, seis son representantes mendocinos. Estos buscarán, apoyados por sus hinchas, mostrar su mejor versión para dejar el trofeo en la provincia.

Los grupos están conformados de la siguiente manera:

Zona A

  • Municipalidad de San Martín
  • COP
  • Flamengo (Com. Rivadavia)
  • CDS. Del Campo (Esquel)

Zona B

  • Godoy Cruz
  • Transporte Wenu (Esquel)
  • Marmolería (Corrientes)

  • Los Gordos (Mar del Plata)

Zona C

  • Don Orione
  • Nueva Era (Rosario)
  • San Rafael TC (San Rafael)
  • Los Persas (Santa Fe)

Zona D

  • Alemán
  • Sportivo Pedal (San Rafael)
  • Newell´s (Rosario)
  • Camioneros Patagónicos (Chubut)

Zona E

  • Jockey Club
  • Maranatha (Trelew)
  • Deportivo Pingüino (Río Grande)
  • La Plazita (Tucumán)

Zona F

  • Independiente Rivadavia
  • Rosario Central (Rosario)
  • Sindicato de Petroleros (Com. Rivadavia)
  • José Hernández (Paraná)

Así se jugarán las primeras fechas de la División de Honor

Cada Zona tendrá un total de tres partidos antes de pasar a la fase de playoffs:

Fecha 1 - Domingo 20/9

En Polideportivo Poliguay

  • 16 hs - José Hernández vs Rosario Central
  • 17.45 hs - Camioneros vs Sportivo Pedal
  • 19.30 hs - Sind. Petrolero vs Independiente Rivadavia
  • 21.00 hs - Alemán vs Newell's

Estadio Vicente Polimeni

  • 16 hs - Los Gordos vs Marmolería
  • 17.45 hs - Pingüino vs La Plazita
  • 19.30 hs - Transporte Wenu vs Godoy Cruz
  • 21 hs - Jockey Club vs Maranatha

Microestadio Don Orione

  • 19.30 hs - Tenis Club vs Nueva Era
  • 21.15 hs - Don Orione vs Los Persas

Polideportivo Torito Rodríguez

  • 19.30 hs - COP vs Flamengo
  • 21.15 hs - Mun. San Martín vs Del Campo

Fecha 2 - Lunes 21/9

Polideportivo Poliguay

  • 16 hs - Sind. Petrolero vs Rosario Central
  • 17.45 hs - Camioneros vs Newell's
  • 19.30 hs - José Hernández vs Independiente Rivadavia
  • 21 hs - Alemán vs Sportivo Pedal

Estadio Vicente Polimeni

  • 16 hs - Pingüino vs Maranatha
  • 17.45 hs - Transporte Wenu vs Marmolería
  • 19.30 hs - Los Gordos vs Godoy Cruz
  • 21 hs - Jockey Club vs La Plazita

Microestadio Don Orione

  • 19.30 hs - Tenis Club vs Los Persas
  • 21.15 hs - Don Orione vs Nueva Era

Polideportivo Torito Rodríguez

  • 19.30 hs - COP vs Del Campo
  • 21.15 hs - Mun. San Martín vs Flamengo

Fecha 3 - Martes 22/9

Polideportivo Poliguay

  • 16 hs - José Hernández vs Sind. Petrolero
  • 17.45 hs - Sportivo Pedal vs Newell's
  • 19.30 hs - Rosario Central vs Independiente Rivadavia
  • 21 hs - Camioneros vs Alemán

Estadio Vicente Polimeni

  • 16 hs - Los Gordos vs Transporte Wenu
  • 17.45 hs - La Plazita vs Maranatha
  • 19.30 hs - Marmolería vs Godoy Cruz
  • 21 hs - Pingüino vs Jockey Club

Microestadio Don Orione

  • 19.30 hs - Nueva Era vs Los Persas
  • 21.15 hs - Don Orione vs Tenis Club

Polideportivo Torito Rodríguez

  • 19.30 hs - Del Campo vs Flamengo
  • 21.15 hs - COP vs Mun. San Martín

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