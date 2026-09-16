Se juega la División de Honor en Mendoza: clasificados, grupos y sedes de los partidos

El evento tendrá su puntapié inicial fuera del rectángulo de juego. El sábado 19 de septiembre, a las 17.30hs, la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc recibirá la presentación oficial de la División de Honor 2026, jornada en la que también se realizarán las acreditaciones para la prensa.
De los 24 equipos clasificados al torneo de clubes más importante del país, seis son representantes mendocinos. Estos buscarán, apoyados por sus hinchas, mostrar su mejor versión para dejar el trofeo en la provincia.
Los grupos están conformados de la siguiente manera:
Zona A
- Municipalidad de San Martín
- COP
- Flamengo (Com. Rivadavia)
- CDS. Del Campo (Esquel)
Zona B
Zona C
- Don Orione
- Nueva Era (Rosario)
- San Rafael TC (San Rafael)
- Los Persas (Santa Fe)
Zona D
- Alemán
- Sportivo Pedal (San Rafael)
- Newell´s (Rosario)
- Camioneros Patagónicos (Chubut)
Zona E
- Jockey Club
- Maranatha (Trelew)
- Deportivo Pingüino (Río Grande)
- La Plazita (Tucumán)
Zona F
- Independiente Rivadavia
- Rosario Central (Rosario)
- Sindicato de Petroleros (Com. Rivadavia)
- José Hernández (Paraná)
Así se jugarán las primeras fechas de la División de Honor
Cada Zona tendrá un total de tres partidos antes de pasar a la fase de playoffs:
Fecha 1 - Domingo 20/9
En Polideportivo Poliguay
- 16 hs - José Hernández vs Rosario Central
- 17.45 hs - Camioneros vs Sportivo Pedal
- 19.30 hs - Sind. Petrolero vs Independiente Rivadavia
- 21.00 hs - Alemán vs Newell's
Estadio Vicente Polimeni
- 16 hs - Los Gordos vs Marmolería
- 17.45 hs - Pingüino vs La Plazita
- 19.30 hs - Transporte Wenu vs Godoy Cruz
- 21 hs - Jockey Club vs Maranatha
Microestadio Don Orione
- 19.30 hs - Tenis Club vs Nueva Era
- 21.15 hs - Don Orione vs Los Persas
Polideportivo Torito Rodríguez
- 19.30 hs - COP vs Flamengo
- 21.15 hs - Mun. San Martín vs Del Campo
Fecha 2 - Lunes 21/9
Polideportivo Poliguay
- 16 hs - Sind. Petrolero vs Rosario Central
- 17.45 hs - Camioneros vs Newell's
- 19.30 hs - José Hernández vs Independiente Rivadavia
- 21 hs - Alemán vs Sportivo Pedal
Estadio Vicente Polimeni
- 16 hs - Pingüino vs Maranatha
- 17.45 hs - Transporte Wenu vs Marmolería
- 19.30 hs - Los Gordos vs Godoy Cruz
- 21 hs - Jockey Club vs La Plazita
Microestadio Don Orione
- 19.30 hs - Tenis Club vs Los Persas
- 21.15 hs - Don Orione vs Nueva Era
Polideportivo Torito Rodríguez
- 19.30 hs - COP vs Del Campo
- 21.15 hs - Mun. San Martín vs Flamengo
Fecha 3 - Martes 22/9
Polideportivo Poliguay
- 16 hs - José Hernández vs Sind. Petrolero
- 17.45 hs - Sportivo Pedal vs Newell's
- 19.30 hs - Rosario Central vs Independiente Rivadavia
- 21 hs - Camioneros vs Alemán
Estadio Vicente Polimeni
- 16 hs - Los Gordos vs Transporte Wenu
- 17.45 hs - La Plazita vs Maranatha
- 19.30 hs - Marmolería vs Godoy Cruz
- 21 hs - Pingüino vs Jockey Club
Microestadio Don Orione
- 19.30 hs - Nueva Era vs Los Persas
- 21.15 hs - Don Orione vs Tenis Club
Polideportivo Torito Rodríguez
- 19.30 hs - Del Campo vs Flamengo
- 21.15 hs - COP vs Mun. San Martín