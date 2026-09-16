Se juega la División de Honor en Mendoza: clasificados, grupos y sedes de los partidos

El evento tendrá su puntapié inicial fuera del rectángulo de juego. El sábado 19 de septiembre, a las 17.30hs, la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc recibirá la presentación oficial de la División de Honor 2026, jornada en la que también se realizarán las acreditaciones para la prensa.

De los 24 equipos clasificados al torneo de clubes más importante del país, seis son representantes mendocinos. Estos buscarán, apoyados por sus hinchas, mostrar su mejor versión para dejar el trofeo en la provincia.

Los grupos están conformados de la siguiente manera:

Zona A

Municipalidad de San Martín

COP

Flamengo (Com. Rivadavia)

CDS. Del Campo (Esquel)

Zona B

Godoy Cruz

Transporte Wenu (Esquel)

Marmolería (Corrientes)

Los Gordos (Mar del Plata)

Zona C

Don Orione

Nueva Era (Rosario)

San Rafael TC (San Rafael)

Los Persas (Santa Fe)

Zona D

Alemán

Sportivo Pedal (San Rafael)

Newell´s (Rosario)

Camioneros Patagónicos (Chubut)

Zona E

Jockey Club

Maranatha (Trelew)

Deportivo Pingüino (Río Grande)

La Plazita (Tucumán)

Zona F

Independiente Rivadavia

Rosario Central (Rosario)

Sindicato de Petroleros (Com. Rivadavia)

José Hernández (Paraná)

Así se jugarán las primeras fechas de la División de Honor

Cada Zona tendrá un total de tres partidos antes de pasar a la fase de playoffs:

Fecha 1 - Domingo 20/9

En Polideportivo Poliguay

16 hs - José Hernández vs Rosario Central

17.45 hs - Camioneros vs Sportivo Pedal

19.30 hs - Sind. Petrolero vs Independiente Rivadavia

21.00 hs - Alemán vs Newell's

Estadio Vicente Polimeni

16 hs - Los Gordos vs Marmolería

17.45 hs - Pingüino vs La Plazita

19.30 hs - Transporte Wenu vs Godoy Cruz

21 hs - Jockey Club vs Maranatha

Microestadio Don Orione

19.30 hs - Tenis Club vs Nueva Era

21.15 hs - Don Orione vs Los Persas

Polideportivo Torito Rodríguez

19.30 hs - COP vs Flamengo

vs Flamengo 21.15 hs - Mun. San Martín vs Del Campo

Fecha 2 - Lunes 21/9

Polideportivo Poliguay

16 hs - Sind. Petrolero vs Rosario Central

17.45 hs - Camioneros vs Newell's

19.30 hs - José Hernández vs Independiente Rivadavia

21 hs - Alemán vs Sportivo Pedal

Estadio Vicente Polimeni

16 hs - Pingüino vs Maranatha

17.45 hs - Transporte Wenu vs Marmolería

19.30 hs - Los Gordos vs Godoy Cruz

21 hs - Jockey Club vs La Plazita

Microestadio Don Orione

19.30 hs - Tenis Club vs Los Persas

21.15 hs - Don Orione vs Nueva Era

Polideportivo Torito Rodríguez

19.30 hs - COP vs Del Campo

vs Del Campo 21.15 hs - Mun. San Martín vs Flamengo

Fecha 3 - Martes 22/9

Polideportivo Poliguay

16 hs - José Hernández vs Sind. Petrolero

17.45 hs - Sportivo Pedal vs Newell's

19.30 hs - Rosario Central vs Independiente Rivadavia

21 hs - Camioneros vs Alemán

Estadio Vicente Polimeni

16 hs - Los Gordos vs Transporte Wenu

17.45 hs - La Plazita vs Maranatha

19.30 hs - Marmolería vs Godoy Cruz

21 hs - Pingüino vs Jockey Club

Microestadio Don Orione

19.30 hs - Nueva Era vs Los Persas

21.15 hs - Don Orione vs Tenis Club

Polideportivo Torito Rodríguez