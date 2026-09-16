Compartió con Lionel Messi el ciclo de Scaloni en la Selección argentina y publicó un mensaje conmovedor

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina y horas después de haberse confirmado la noticia alguien que compartió con él todo el ciclo de Lionel Scaloni publicó un mensaje conmovedor y lleno de contenido futbolero.
Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina y alguien que compartió con él todo el ciclo de Lionel Scaloni publicó un mensaje lleno de contenido futbolero.
Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina y horas después de haberse confirmado la noticia alguien que compartió con él todo el ciclo de Lionel Scaloni publicó un mensaje conmovedor y lleno de contenido futbolero.
Matías Manna, uno de los integrantes del cuerpo técnico de La Scaloneta, expresó: "Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: 'Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos'. 'Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes'. 'Volvimos a ser nosotros'".
Manna, subrayó: "En esta fecha FIFA de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo. Gracias por ser abanderado para que este proceso (2019-2026) tenga ese sello".
"Un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad (gol vs. Argelia). Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera", agregó el asistente técnico de Scaloni.
"Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible", afirmó Matías Manna en un tono al que más de uno consideró como de cierre de ciclo, no solo de Messi sino del cuerpo técnico que finaliza su contrato en diciembre.
"Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (¿Qué hubiera pasado con línea de 5 en lugar de Di María vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción. Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego", finalizó.
Matías Manna nació en San Vicente Santa Fe, estudió comunicación, fue docente, y escribió sobre fútbol hasta crear Paradigma Guardiola, un espacio que le abrió las puertas del fútbol profesional.
Marcelo Bielsa lo sumó al cuerpo técnico de la Selección de Chile donde trabajó también con Jorge Sampaoli quien lo llevó luego al Sevilla y a la Selección argentina donde conoció a Scaloni y aunque muchos lo consideran un videoanalista, su rol es bastante más amplio.