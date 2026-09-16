Compartió con Lionel Messi el ciclo de Scaloni en la Selección argentina y publicó un mensaje conmovedor

"Un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad (gol vs. Argelia). Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera", agregó el asistente técnico de Scaloni.

Matías Manna con todo el staff de la Selección argentina en el Mundial 2026.

"Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible", afirmó Matías Manna en un tono al que más de uno consideró como de cierre de ciclo, no solo de Messi sino del cuerpo técnico que finaliza su contrato en diciembre.

"Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (¿Qué hubiera pasado con línea de 5 en lugar de Di María vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción. Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego", finalizó.

Quién es Matías Manna, el asistente de Scaloni en la Selección argentina

Matías Manna nació en San Vicente Santa Fe, estudió comunicación, fue docente, y escribió sobre fútbol hasta crear Paradigma Guardiola, un espacio que le abrió las puertas del fútbol profesional.

Marcelo Bielsa lo sumó al cuerpo técnico de la Selección de Chile donde trabajó también con Jorge Sampaoli quien lo llevó luego al Sevilla y a la Selección argentina donde conoció a Scaloni y aunque muchos lo consideran un videoanalista, su rol es bastante más amplio.