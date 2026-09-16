Boca recibió dos grandes noticias de cara a las semifinales por Copa Sudamericana

Ante esto, la dirigencia del conjunto carioca debe definir una sede dentro de Río de Janeiro, con dos alternativas en carpeta: el Maracaná o el Nilton Santos.
Aunque el histórico escenario de los Mundiales de 1950 y 2014 asoma como la opción más imponente, su disponibilidad dependerá de Flamengo: si el Mengão clasifica a semifinales de la Copa Libertadores, utilizará la cancha esa misma semana.
Por este motivo, el estadio de Botafogo - equipo eliminado en octavos por Cienciano - se perfila como la principal alternativa para albergar la revancha entre el Vasco da Gama y Boca.
Facundo Colidio no podrá jugar contra Boca.
Facundo Colidio está inhabilitado para la semifinal contra Boca
Además de no poder jugar de local en casa, el conjunto carioca afrontará este cruce decisivo con una baja de peso: Facundo Colidio quedó inhabilitado para jugar la serie debido a un insólito error administrativo.
El club brasileño presentó la documentación del delantero tres horas después del cierre de plazo estipulado por CONMEBOL. Como River lo había anotado en su lista de buena fe para la Fase Final antes de venderlo, la normativa continental prohíbe taxativamente que un futbolista dispute dicha instancia con dos camisetas distintas.
Esto representa un contratiempo considerable ya que el delantero de 26 años convirtió dos goles (incluido un tanto agónico fundamental ante Gremio por el Brasileirão) en siete partidos disputados.