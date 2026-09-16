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Sin perder la cabeza

Boca recibió dos grandes noticias de cara a las semifinales por Copa Sudamericana

Tras eliminar a San Pablo, evidenciando la paternidad, Boca volverá a jugar contra un equipo brasileño aunque con dos puntos a su favor

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca no pierde la cabeza, pero quiere la final.

Boca no pierde la cabeza, pero quiere la final.

El próximo desafío de Boca en la Copa Sudamericana será Vasco da Gama, equipo que viene de eliminar por 2 a 0 a Independiente Santa Fe. La serie comenzará en La Bombonera y se definirá en Brasil. Para este cruce, el Xeneize recibió dos noticias muy favorables que le otorgan cierta ventaja sobre su rival.

Por un lado, el conjunto brasileño no podrá ser local en su estadio; por el otro, sufrirá la baja de un delantero fundamental en su esquema ofensivo.

Vasco da Gama no podr&aacute; recibir a Boca en su estadio.

Vasco da Gama no podrá recibir a Boca en su estadio.

Vasco da Gama sin estadio para recibir a Boca

El 21 de octubre el Gigante da Colina (así se lo conoce al equipo brasileño) no podrá a recibir a Boca en el São Januário para la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que su estadio no alcanza la capacidad mínima exigida por la CONMEBOL para esta instancia: la mínima es 30 mil localidades y las instalaciones del Vasco tiene lugar para 20.419 espectadores.

Ante esto, la dirigencia del conjunto carioca debe definir una sede dentro de Río de Janeiro, con dos alternativas en carpeta: el Maracaná o el Nilton Santos.

Aunque el histórico escenario de los Mundiales de 1950 y 2014 asoma como la opción más imponente, su disponibilidad dependerá de Flamengo: si el Mengão clasifica a semifinales de la Copa Libertadores, utilizará la cancha esa misma semana.

Por este motivo, el estadio de Botafogo - equipo eliminado en octavos por Cienciano - se perfila como la principal alternativa para albergar la revancha entre el Vasco da Gama y Boca.

Facundo Colidio no podr&aacute; jugar contra Boca.

Facundo Colidio no podrá jugar contra Boca.

Facundo Colidio está inhabilitado para la semifinal contra Boca

Además de no poder jugar de local en casa, el conjunto carioca afrontará este cruce decisivo con una baja de peso: Facundo Colidio quedó inhabilitado para jugar la serie debido a un insólito error administrativo.

El club brasileño presentó la documentación del delantero tres horas después del cierre de plazo estipulado por CONMEBOL. Como River lo había anotado en su lista de buena fe para la Fase Final antes de venderlo, la normativa continental prohíbe taxativamente que un futbolista dispute dicha instancia con dos camisetas distintas.

Esto representa un contratiempo considerable ya que el delantero de 26 años convirtió dos goles (incluido un tanto agónico fundamental ante Gremio por el Brasileirão) en siete partidos disputados.

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