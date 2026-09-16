Genaro Bartolucci ante un nuevo paso internacional: clasificó al Australian Open Juniors South American y quiere dar el salto

En este marco, llegó la clasificación al Australian Open Juniors South American que se jugará en Brasil entre el 13 y 18 de octubre en San Pablo. El certamen es de relvancia ya que quienes resulten campeones de varones y damas recibirán un wild card para el cuadro principal Junior del Australian Open 2027 a jugarse en Melbourne.

Genaro Bartolucci representó a la Selección argentina en el Sudamericano Sub 16.

Todos los países miembros de COSAT (Argentina entre ellos) tendrán aceptación directa para su mejor jugador(a) de 16 años o menos, sólo si es que éste está rankeado(a) en el Top 800 ITF. Serán 11 aceptaciones directas. A ellos se sumarán los dos mejores jugadores del ranking COSAT de 16 años y tres wild cards.

Si un país miembro de COSAT no tiene ningún jugador o jugadora en el Top 800 ITF Junior, se completarán los cupos no llenados con los mejores jugadores sudamericanos de acuerdo al ranking ITF Junior, que aún no hubieran clasificado de acuerdo a los criterios anteriores. Por este criterio, Genaro Bartolucci podrá disputar el Australian Open Juniors South American por ser el jugador número 1143 del ranking mundial ITF Junior.

La alegría de Genaro Bartolucci

"Recibí la noticia con mucha alegría y emoción. Siempre trato de dejar a la Argentina lo más alto posible", señaló el joven tenista del Mendoza Tenis Club, quien compartió junto a su familia y entrenadores la noticia de una nueva clasificación a un certamen de jerarquía.

Sin embargo, para disputar el torneo, Batolucci no tendrá cubierta una buena parte de los gastos dado que la organización no los cubre. Debido a ello, su familia busca el apoyo de patrocinadores y entidades que quieran apostar por el talento local, específicamente por el de un tenista de alta proyección. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con su papá, Gustavo, al siguiente número 2615 391906.