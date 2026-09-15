Entre las series y películas que llegan a Netflix en septiembre, una de las novedades es ¿Por qué me casé, entonces? (Why Did I Get Married Again?), una comedia estadounidense que retoma una historia conocida por los fanáticos de la saga.
Netflix y la película de Tyler Perry que revive una reconocida saga y descolocó a la crítica (para mal)
La producción de Tyler Perry revive la saga de parejas con su nueva entrega, la cual ha recibido críticas mixtas por su dependencia del pasado
La película, estrenada en Netflix el 9 de septiembre de 2026, tiene una duración de 1 hora y 51 minutos y recupera a los personajes de la franquicia creada por Tyler Perry. La producción llega 16 años después de Why Did I Get Married Too? y vuelve a poner el foco en las relaciones de pareja, los conflictos sentimentales y las situaciones que pueden poner a prueba un matrimonio.
La propuesta busca combinar humor y drama en una nueva entrega pensada tanto para quienes ya conocen la saga como para quienes quieren descubrirla. Sin embargo, la crítica tuvo una recepción menos entusiasta y cuestionó el exceso de referencias al pasado de la franquicia.
Netflix: de qué trata la película ¿Por qué me casé, entonces?
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película ¿Por qué me casé, entonces? versa: "La nominada al Oscar Taraji P. Henson se suma a esta saga de películas de Tyler Perry en el papel de una empresaria que se reúne con viejos amigos en la boda de su hijo en Italia".
Las parejas se reencuentran para la boda de la hija de Marcus y Angela. Cuando surgen dramas antiguos y nuevos, todos se preguntan: "¿Por qué fue que nos casamos?".
Reparto de ¿Por qué me casé, entonces?
- Tyler Perry
- Taraji P. Henson
- Jill Scott
- Richard T. Jones
- Tasha Smith
- Michael Jai White
- Sharon Leal
- Lamman Rucker
- Da’Vinchi
- Armani Greer
Netflix: tráiler de la película ¿Por qué me casé, entonces?
Dónde ver la película ¿Por qué me casé, entonces?
- Latinoamérica: la película ¿Por qué me casé, entonces? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película ¿Por qué me casé, entonces? se puede ver en Netflix.
- España: la película ¿Por qué me casé, entonces? se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "¿Por qué me casé, entonces?", secuela de Tyler Perry que revive saga de parejas.
- Recepción crítica: La producción ha generado críticas mixtas por su dependencia de la nostalgia.
- Trama principal: Reencuentro de parejas aborda conflictos sentimentales y matrimoniales en Italia.