Netflix y la película de Tyler Perry que revive una reconocida saga y descolocó a la crítica (para mal)

La película, estrenada en Netflix el 9 de septiembre de 2026, tiene una duración de 1 hora y 51 minutos y recupera a los personajes de la franquicia creada por Tyler Perry. La producción llega 16 años después de Why Did I Get Married Too? y vuelve a poner el foco en las relaciones de pareja, los conflictos sentimentales y las situaciones que pueden poner a prueba un matrimonio.

La propuesta busca combinar humor y drama en una nueva entrega pensada tanto para quienes ya conocen la saga como para quienes quieren descubrirla. Sin embargo, la crítica tuvo una recepción menos entusiasta y cuestionó el exceso de referencias al pasado de la franquicia.