Netflix mantiene a todos en vilo con la súper película de acción con Tom Hardy que lo tiene todo, es frenética y salvaje. Se trata de la cinta Estragos.
Netflix tiene la salvaje y frenética película de acción con Tom Hardy
Netflix mantiene a todos en vilo con la súper película de acción con Tom Hardy que lo tiene todo, es frenética y salvaje
Un brutal espectáculo de acción en el que Gareth Evans vuelve a demostrar su gran manejo del género. Es cierto que tiene algún retoque digital algo feo y que la historia que cuenta no es nada del otro mundo, pero todo logra encaminarse para ofrecer un thriller de primera en el que un inspiradísimo Tom Hardy se entrega en cuerpo y alma.
Un negocio de drogas sale mal, y acaba con un policía gravemente herido y con miembros de la mafia china asesinados por unos enmascarados. Eso pone a dos jóvenes en fuga, uno de ellos el hijo del alcalde, lo que obligará a un policía corrupto a buscar a la pareja antes de que la mafia o los asesinos les encuentren, sin saber que se está metiendo en la boca del lobo.
Netflix: de qué trata la película Estragos
Cuando un negocio de drogas fracasa y deja un rastro de violencia, un detective experimentado se ve arrastrado a los bajos fondos de la ciudad. Mientras sigue el rastro de criminales grandes criminales, descubre una red de corrupción que se extiende desde las calles hasta las más altas esferas del poder.
Enfrentándose a traiciones y a un sistema podrido, el detective debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer justicia, aun si eso significa convertirse en parte del mismo mundo que juró derribar.
Netflix: reparto de la película Estragos
- Tom Hardy
- Jessie Mei Li
- Justin Cornwell
- Quelin Sepulveda
- Luis Guzmán
- Yeo Yann Yann
- Timothy Olyphant
- Forest Whitaker
Tráiler de la película Estragos
Dónde ver la película Estragos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Estragos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Estragos se puede ver en Netflix.
- España: la película Estragos se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la intensa película de acción protagonizada por Tom Hardy, titulada "Estragos".
- Trama: un policía corrupto investiga un brutal negocio de drogas que sale mal, desatando una red de violencia y traiciones en la ciudad.
- Reparto: la cinta cuenta con la actuación destacada de Tom Hardy, acompañado por Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Luis Guzmán y Forest Whitaker.