Netflix tiene la salvaje y frenética película de acción con Tom Hardy

Un brutal espectáculo de acción en el que Gareth Evans vuelve a demostrar su gran manejo del género. Es cierto que tiene algún retoque digital algo feo y que la historia que cuenta no es nada del otro mundo, pero todo logra encaminarse para ofrecer un thriller de primera en el que un inspiradísimo Tom Hardy se entrega en cuerpo y alma.

Un negocio de drogas sale mal, y acaba con un policía gravemente herido y con miembros de la mafia china asesinados por unos enmascarados. Eso pone a dos jóvenes en fuga, uno de ellos el hijo del alcalde, lo que obligará a un policía corrupto a buscar a la pareja antes de que la mafia o los asesinos les encuentren, sin saber que se está metiendo en la boca del lobo.