La fortuna que ganó Zverev tras consagrarse campeón del US Open 2026

Y festejó en Flushing Meadows seis años después de la frustración que tuvo en el US Open 2020, en plena pandemia, cuando llegó a estar dos sets arriba en la final, pero terminó por ceder en cinco parciales ante el austríaco Dominic Thiem.

La gran suma que ganó Zverev tras quedarse con el US Open 2026

Zverev ganó una fortuna de 5.5 millones de dólares tras quedarse con el US Open.

El alemán, que es profesional desde el año 2013, ya ha ganado cerca de 70 millones de dólares a lo largo de toda su trayectoria, sumados estos últimos 5 conseguidos en París.

Zverev jugó un gran partido ante Shelton.

Zverev se mantiene como el número 2 del ranking, pero ahora a menos de 2000 puntos del líder Jannik Sinner, que no participó en el Grand Slam neoyorquino por una lesión.

Qué dijo Zverev tras quedarse con el US Open 2026

"Llevábamos 30 años sin ganar un título de Grand Slam y ahora hemos ganado dos en un plazo de tres meses. Creo que Dios ha visto lo duro que trabajamos, cuánto sufrimos y cuánto dolor atravesamos. Creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores", le dijo Zverev a su equipo mientras se desarrollaba la ceremonia de premiación.