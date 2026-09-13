Juegos Suramericanos 2026: Romina Imwinkelried obtuvo la primera medalla para Argentina

Juegos Suramericanos: Imwinkelried le ganó el bronce a Giordanino por una décima

En los últimos metros, Romina Imwinkelried y Candela Giordanino protagonizaron un ajustado sprint por la última posición del podio. Ambas representantes argentinas llegaron prácticamente juntas al final de la competencia.

Las finales de aguas abiertas fueron las primeras competencias en entregar medallas. Imwinkelried logró un tiempo de 1:57:04,5 y terminó a 6,3 segundos de Ana Cunha, la brasileña que ganó la prueba y llegó a los Juegos como la principal referente sudamericana de la especialidad tras haber conquistado el oro olímpico en Tokio 2020.

Tras la revisión técnica, quedó confirmado que Imwinkelried terminó por delante de Giordanino por apenas una décima de segundo, resultado que le permitió quedarse con la primera medalla de Argentina en la competencia.

La nadadora santafesina luce orgullosa su medalla.

Juegos Suramericanos: Candela Giordanino terminó cuarta

Giordanino también tuvo una muy buena actuación y terminó cuarta en la clasificación general. La santafesina quedó por delante de la ecuatoriana Victoria Abad y la venezolana Paola Pérez.

Imwinkelried inauguró oficialmente el casillero argentino en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026, en una jornada especial para el deporte santafesino, que tuvo a dos de sus representantes como protagonistas en la prueba de Aguas Abiertas.