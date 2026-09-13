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Godoy Cruz le ganó a Colón, quedó tercero y se ilusiona con el ascenso a Primera

Godoy Cruz venció a Colón este domingo, en el estadio Feliciano Gambarte, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 29 de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Vicente Poggi puso el primero para Godoy Cruz ante Colón.

Vicente Poggi puso el primero para Godoy Cruz ante Colón.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Godoy Cruz logró un triunfazo por 2 a 0 ante Colón este domingo, en el estadio Feliciano Gambarte, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 29 de la Primera Nacional. Así el Expreso quedó tercero y se ilusiona con el ascenso a Primera.

El uruguayo Vicente Poggi marcó el primer gol para el local a los 44' del primer tiempo y a los 37' del complemento Nahuel Brunet puso el segundo.

Este es el equipo del Tomba que jug&oacute; ante Col&oacute;n.

Este es el equipo del Tomba que jugó ante Colón.

El equipo dirigido por Pablo De Muner alcanzó los 49 puntos y se ubica en el tercer puesto a 6 unidades del Deportivo Morón y Ferro, que están en la cima de la tabla.

El Tomba marcó la diferencia en el primer tiempo con el tanto de Poggi y en el segundo tiempo manejó el partido y liquidó con el tanto de Nahuel Brunet.

El Expreso obtuvo un nuevo triunfo en la Primera Nacional y sueña con volver a Primera.

Con una gran convocatoria el Expreso jugó ante el Sabalero en un partido de alto voltaje de dos equipos candidatos, que se estudiaron mucho.

El Tomba tuvo un gran apoyo ante el Sabalero.

El Tomba tuvo un gran apoyo ante el Sabalero.

El equipo dirigido por Pablo De Muner tomó la iniciativa en el juego. El conjunto de Iván Delfino se paró bien en su campo y jugó de contragolpe.

Godoy Cruz fue m&aacute;s que el Sabalero.

Godoy Cruz fue más que el Sabalero.

Se dio un partido muy cerrado con mucha lucha y poco juego .

Sobre el final del primer tiempo apareció el uruguayo Vicente Poggi para marcar el gol y darle la alegría a los hinchas bodegueros

El Bodeguero ganó un partido clave en el Gambarte y extendió su racha positiva al lograr su tercer triunfo seguido en el certamen.

Godoy Cruz a siete fechas del final se ilusiona con llegar al primer puesto.

El Feliciano Gambarte vivió una nueva fiesta de sus hinchas, que cantaron nuevamente que quieren volver a Primera.

Lo que viene para Godoy Cruz

Por la fecha 30 Godoy Cruz visitará al Deportivo Morón, uno de los líderes. El encuentro se disputará el próximo domingo a las 15.30.

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