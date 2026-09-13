Godoy Cruz le ganó a Colón, quedó tercero y se ilusiona con el ascenso a Primera

El Tomba marcó la diferencia en el primer tiempo con el tanto de Poggi y en el segundo tiempo manejó el partido y liquidó con el tanto de Nahuel Brunet.

El Expreso obtuvo un nuevo triunfo en la Primera Nacional y sueña con volver a Primera.

Con una gran convocatoria el Expreso jugó ante el Sabalero en un partido de alto voltaje de dos equipos candidatos, que se estudiaron mucho.

El Tomba tuvo un gran apoyo ante el Sabalero. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El equipo dirigido por Pablo De Muner tomó la iniciativa en el juego. El conjunto de Iván Delfino se paró bien en su campo y jugó de contragolpe.

Godoy Cruz fue más que el Sabalero. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Se dio un partido muy cerrado con mucha lucha y poco juego .

Sobre el final del primer tiempo apareció el uruguayo Vicente Poggi para marcar el gol y darle la alegría a los hinchas bodegueros

El Bodeguero ganó un partido clave en el Gambarte y extendió su racha positiva al lograr su tercer triunfo seguido en el certamen.

Godoy Cruz a siete fechas del final se ilusiona con llegar al primer puesto.

El Feliciano Gambarte vivió una nueva fiesta de sus hinchas, que cantaron nuevamente que quieren volver a Primera.

Lo que viene para Godoy Cruz

Por la fecha 30 Godoy Cruz visitará al Deportivo Morón, uno de los líderes. El encuentro se disputará el próximo domingo a las 15.30.