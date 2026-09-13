Elena Rybakina se quedó con el US Open y evitó el triplete de Aryna Sabalenka en Flushing Meadows

Rybakina se impuso con un tanteador de 6-4, 5-7 y 6-2 en 2 horas y 21 minutos y repitió su triunfo sobre Sabalenka como en la final del Abierto de Australia en enero. De esta forma logró su tercer Grand Slam, y ahora solo le falta el trofeo de Roland Garros para completar la colección de estos máximos certámenes en su carrera, ya que en 2022 había ganado Wimbledon.

Elena Rybakina ganó con el US Open el tercer Grand Slam de su carrera

Elena había puesto fin al reinado de 99 semanas de Aryna Sabalenka en el puesto número 1 del ranking WTA. En esta final del US Open, también impidió que la bicampeona defensora conquistara su tercer título consecutivo.