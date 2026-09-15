James Rodríguez anunció su retiro de la selección de Colombia: "Fue uno de los mayores honores de mi vida"

"Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé: mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre", dijo.

"Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí; jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros", expresó el jugador colombiano.

James Rodríguez disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón.

Los números de James Rodríguez en la selección de Colombia

El ciclo internacional del volante creativo James Rodríguez se termina. El notable jugador terminó su ciclo 131 partidos disputados y 31 goles convertidos con la camiseta tricolor. Su última anotación con la selección quedó registrada el 10 de septiembre de 2024 durante la victoria por 2 a 1 frente a la Selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas.