Rescataron a un murciélago gigante que llevaba varios días en la puerta de un comercio

Personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia concretó el rescate de un murciélago que permaneció varios días aferrado a la fachada de un comercio céntrico, ubicado en la intersección de calles Maipú y Mendoza, en San Miguel de Tucumán.
El caso cobró notoriedad luego de que una vecina viralizara la situación a través de las redes sociales, compartiendo una fotografía del murciélago de grandes dimensiones y cuestionando la demora en la asistencia. La presencia del animal junto a la vidriera había generado asombro y preocupación entre los transeúntes y algún que otro con temor.
Tras la advertencia pública, las autoridades ambientales intervinieron para asegurar el murciélago y trasladarlo a un espacio adecuado, recordando a la ciudadanía la importancia de dar aviso inmediato a los organismos competentes ante la aparición de fauna silvestre en zonas urbanas.
La aparición de estos animales en sectores urbanos puede generar preocupación entre los vecinos. Ante una situación de este tipo, se recomienda evitar tocarlos o manipularlos y dar aviso a los organismos correspondientes para que personal capacitado pueda intervenir.
Fuente: contextotucuman.com
En pocas palabras
- Rescate de murciélago: se logró la intervención de autoridades ambientales para retirar un murciélago gigante.
- Comercio céntrico: el animal permaneció varios días en la fachada de un negocio en San Miguel de Tucumán.
- Alerta vecinal: la situación se viralizó en redes sociales, generando preocupación y reclamo por la demora.