Rescataron a un murciélago gigante que llevaba varios días en la puerta de un comercio

El caso cobró notoriedad luego de que una vecina viralizara la situación a través de las redes sociales, compartiendo una fotografía del murciélago de grandes dimensiones y cuestionando la demora en la asistencia. La presencia del animal junto a la vidriera había generado asombro y preocupación entre los transeúntes y algún que otro con temor.

Tras la advertencia pública, las autoridades ambientales intervinieron para asegurar el murciélago y trasladarlo a un espacio adecuado, recordando a la ciudadanía la importancia de dar aviso inmediato a los organismos competentes ante la aparición de fauna silvestre en zonas urbanas.