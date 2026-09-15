Si tu gato es un cachorro o un minino liviano, puede ser una costumbre muy divertida. Sin embargo, si es un gato adulto y pesado, a veces puede resultar incómodo; si quieres desalentar el hábito, la clave es bajarlo con calma y premiarlo o darle atención cuando esté en el suelo para no reforzar la conducta.

La interacción física en los gatos está asociada al marcaje como reconocimiento social. Esto es, cuando te roza, se frota contra ti, te lame, te da mordisquitos, cabezazos, te orina o te amasa, está impregnándote sus feromonas para dejar su huella olorosa en ti.

Otra motivación inequívoca que explica qué significa que un gato se te suba encima pasa por la demostración de afecto. Si sabes respetar su espacio y sus rutinas, satisfaces sus necesidades básicas y te esfuerzas por hacerlo sentir acompañado, por ejemplo, jugando a menudo con él, es natural que no te odie.

Todo lo contrario, siente tal aprecio y afinidad por ti que no dudará en buscar el contacto físico. Reclamará caricias subido a tu regazo.

En caso contrario, si tu felino rechaza el contacto físico, te recomendamos repasar estas señales de que tu gato te odia para poner remedio.

Otras veces, en línea con la territorialidad que los caracteriza por instinto, tu gato puede subirse encima de ti para disfrutar de una panorámica desde un lugar elevado y sentirse seguro.

Por tanto, dejar a su disposición refugios en altura es una excelente manera de mantenerlos equilibrados al proveerles de vías de escape en caso de necesidad. Esta sensación de control les proporciona seguridad y bienestar, algo innegable cuando te muestra su barriga.

Qué significa que tu gato se te suba al hombro

Búsqueda de seguridad y perspectiva: los gatos son animales que valoran estar en las alturas porque les da una sensación de control y protección frente a posibles amenazas al subirse a tus hombros, se sienten elevados y seguros

Demostración de afecto y confianza: para que un gato elija tu hombro, necesita confiar plenamente en ti. Es una manera muy íntima de estar cerca tuyo, buscando tu calor corporal y tu olor, lo que los hace sentir tranquilos

elija tu hombro, necesita confiar plenamente en ti. Es una manera muy íntima de estar cerca tuyo, buscando tu calor corporal y tu olor, lo que los hace sentir tranquilos Atención y curiosidad: desde esa altura, el gato puede ver el mundo a tu misma escala, observar lo que haces con sus propios ojos y estar atento a cualquier movimiento interesante en el ambiente, además, sabe que al hacerlo te llamará la atención de inmediato

puede ver el mundo a tu misma escala, observar lo que haces con sus propios ojos y estar atento a cualquier movimiento interesante en el ambiente, además, sabe que al hacerlo te llamará la atención de inmediato Herederos de la "costumbre" maternal: algunos expertos sugieren que este hábito también puede estar ligado a cuando eran pequeños y trepaban sobre su madre o sus hermanos, asociando esa cercanía superior con el confort y el cuidado

Fuente: experimentanimal.elperiodico.com