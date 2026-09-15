Que tu gato elija subirse a tus hombros no es una simple excentricidad, sino una mezcla de instinto de supervivencia, búsqueda de seguridad y una profunda muestra de afecto: desde esa altura privilegiada domina su territorio y vigila posibles amenazas sintiéndose protegido, mientras que al ubicarse cerca de tu cabeza busca tu calor, tu olor y el sonido de tu voz para reforzar el vínculo de apego.
Qué significa que tu gato se te suba al hombro
Las conductas y costumbres de nuestros queridos gatos siempre ha sido objeto de estudio. Qué significa que tu gato se te suba al hombre
Su código de comunicación y su conducta evidencian cuán rica es su psicología. Si nos sigues, sabrás que seleccionan a las personas con las que forjan estrechos y duraderos vínculos. Al contrario de lo que sucede cuando no se tumba encima tuyo, las motivaciones de que un gato se te suba encima suelen ser positivas.
En las próximas líneas, vamos a detenernos en las causas que explican qué significa que un gato se te suba encima. Más allá del maullido, que han desarrollado únicamente para comunicarse con nosotros, los mininos hacen gala de un amplio abanico de comportamientos sociales para poner en valor sus jerarquías, filias y fobias. El gesto que nos ocupa no es una excepción.
Si tu gato es un cachorro o un minino liviano, puede ser una costumbre muy divertida. Sin embargo, si es un gato adulto y pesado, a veces puede resultar incómodo; si quieres desalentar el hábito, la clave es bajarlo con calma y premiarlo o darle atención cuando esté en el suelo para no reforzar la conducta.
La interacción física en los gatos está asociada al marcaje como reconocimiento social. Esto es, cuando te roza, se frota contra ti, te lame, te da mordisquitos, cabezazos, te orina o te amasa, está impregnándote sus feromonas para dejar su huella olorosa en ti.
Otra motivación inequívoca que explica qué significa que un gato se te suba encima pasa por la demostración de afecto. Si sabes respetar su espacio y sus rutinas, satisfaces sus necesidades básicas y te esfuerzas por hacerlo sentir acompañado, por ejemplo, jugando a menudo con él, es natural que no te odie.
Todo lo contrario, siente tal aprecio y afinidad por ti que no dudará en buscar el contacto físico. Reclamará caricias subido a tu regazo.
En caso contrario, si tu felino rechaza el contacto físico, te recomendamos repasar estas señales de que tu gato te odia para poner remedio.
Otras veces, en línea con la territorialidad que los caracteriza por instinto, tu gato puede subirse encima de ti para disfrutar de una panorámica desde un lugar elevado y sentirse seguro.
Por tanto, dejar a su disposición refugios en altura es una excelente manera de mantenerlos equilibrados al proveerles de vías de escape en caso de necesidad. Esta sensación de control les proporciona seguridad y bienestar, algo innegable cuando te muestra su barriga.
Qué significa que tu gato se te suba al hombro
- Búsqueda de seguridad y perspectiva: los gatos son animales que valoran estar en las alturas porque les da una sensación de control y protección frente a posibles amenazas al subirse a tus hombros, se sienten elevados y seguros
- Demostración de afecto y confianza: para que un gato elija tu hombro, necesita confiar plenamente en ti. Es una manera muy íntima de estar cerca tuyo, buscando tu calor corporal y tu olor, lo que los hace sentir tranquilos
- Atención y curiosidad: desde esa altura, el gato puede ver el mundo a tu misma escala, observar lo que haces con sus propios ojos y estar atento a cualquier movimiento interesante en el ambiente, además, sabe que al hacerlo te llamará la atención de inmediato
- Herederos de la "costumbre" maternal: algunos expertos sugieren que este hábito también puede estar ligado a cuando eran pequeños y trepaban sobre su madre o sus hermanos, asociando esa cercanía superior con el confort y el cuidado
Fuente: experimentanimal.elperiodico.com
En pocas palabras
- Conducta felina: que un gato se suba a tus hombros combina instinto de supervivencia, seguridad y afecto.
- Marcaje y vínculo: el gesto puede ser una forma de marcaje con feromonas y un refuerzo del apego contigo.
- Seguridad y perspectiva: los gatos buscan altura para sentirse seguros, vigilar su territorio y observar el entorno desde una posición elevada.