La increíble historia de Félicette: la gata callejera que conquistó el espacio y fue sacrificada

El 18 de octubre de 1963, a bordo del cohete sonda Véronique AG1, la gata partió desde la base militar de Hammaguir hacia lo desconocido.

El viaje al espacio fue apto para sensibles: la cápsula alcanzó una altitud de 157 kilómetros y el animal tuvo que soportar despegues con picos de gran cantidad de fuerza.

Después de ser olvidada y reclamada, la gata tiene su propia estatua.

Durante los 13 minutos que duró la travesía en total, la gata experimentó unos cinco minutos de microgravedad pura. Los sensores cerebrales implantados por los médicos confirmaron que sus signos vitales mantuvieron una estabilidad asombrosa en pleno espacio.

A diferencia de otros animales pioneros de la época, la cápsula descendió suavemente en paracaídas y Félicette fue rescatada completamente sana y salva.

Una heroína olvidada por la ciencia

Al regresar a la Tierra, la historia dio un giro agridulce. El felino pasó a ser bautizado popularmente como Félicette (en honor al famoso dibujo animado el gato Félix) y se convirtió en una celebridad de la época.

Sin embargo, apenas unos meses después de su hazaña científica, los investigadores decidieron sacrificarla para estudiar minuciosamente su tejido cerebral y analizar posibles secuelas neurológicas de la microgravedad, una práctica habitual pero trágica dentro de la medicina espacial de aquel entonces.

A pesar de su aporte invaluable a la ciencia, el nombre de Félicette quedó sepultado tras la vorágine de la llegada del hombre a la Luna y la intensa disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Recién en 2017, gracias a una movida impulsada por fanáticos de la historia espacial mediante financiamiento colectivo, se logró recaudar los fondos necesarios para erigir una estatua de bronce en su honor.