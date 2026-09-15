Cayó la banda de "Los Simuladores": robaban cables con una falsa cuadrilla

Por esa modalidad, que les permitía no levantar sospechas, fueron bautizados como "Los Simuladores".

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por una reconocida empresa de telecomunicaciones, que había alertado sobre una serie de robos de cableado de red que provocaron interrupciones en las comunicaciones móviles en distintos sectores de la ciudad balnearia.

A partir de la intervención del Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal inició las tareas para identificar a los responsables.

El seguimiento incluyó el análisis de registros fílmicos, vigilancias encubiertas y seguimientos que permitieron individualizar a seis hombres señalados como integrantes de la organización.

Según la investigación, la banda utilizaba dos vehículos, un camión de carga y una camioneta, a los que les colocaban identificaciones similares a las de empresas prestadoras de servicios.

De esta manera, simulaban ser trabajadores que realizaban tareas sobre la vía pública mientras llevaban adelante la extracción del cableado.

Los investigadores colocaron un dispositivo GPS en la camioneta para seguir sus movimientos y determinaron que los sospechosos contaban con otros dos vehículos de apoyo.

Además, utilizaban ropa de trabajo y herramientas vinculadas a tareas de servicios para evitar levantar sospechas mientras trasladaban el material robado.

Uno de los momentos más llamativos del operativo ocurrió cuando dos de los sospechosos intentaron escapar arrojándose desde el balcón de un tercer piso. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados a un hospital cercano bajo custodia policial.

Durante los allanamientos se secuestraron 14 teléfonos celulares, cinco vehículos, entre ellos el camión y la camioneta utilizados para simular trabajos de servicios, $11.266.000 en efectivo, 4.200 dólares, una réplica de pistola, recortes de caños de cobre, una bomba de agua, indumentaria utilizada para los engaños, tres equipos de comunicación HT y numerosos bolsones.

Fuente: minuto.com