Notición: Lionel Messi tendrá su partido despedida con la Selección argentina

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22´, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas", añadió Tapia.

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Messi

Algunos campeones del mundo se sumarán a la despedida de Leo Messi. Ellos son: Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Messi tendrá su despedida de la Albiceleste.

Los amistosos que jugará la Selección argentina en la fecha FIFA

El equipo orientado por Lionel Scaloni jugará tres amistosos en la fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre. En primer lugar, jugará el día miércoles 30 contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Posteriormente se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro, donde estará Messi, tendrá lugar el martes 6 de octubre, también en la cancha de River Plate.