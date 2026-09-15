Kily González asumió como DT de Messi en el Inter Miami y puede debutar ganando un título

Tras los problemas de documentación que demoraron su llegada, Cristian González fue oficializado como nuevo director técnico del Inter Miami y será su reencuentro con Lionel Messi después de haber sido compañeros en la Selección argentina en 2005.
Cristian González fue oficializado como nuevo director técnico del Inter Miami y será su reencuentro con Lionel Messi después de haber sido compañeros en la Selección argentina
Tras los problemas de documentación que demoraron su llegada, Cristian González fue oficializado como nuevo director técnico del Inter Miami y será su reencuentro con Lionel Messi después de haber sido compañeros en la Selección argentina en 2005.
El Kily, rosarino como el capitán de su nuevo equipo, asumió tras firmar un contrato hasta junio del 2028, dirigió su primera práctica y este miércoles debutará con la posibilidad de conseguir un título ya que el Inter Miami jugará la final de la denominada Campeones Cup ante el Cruz Azul de México.
El encuentro se jugará en el Nu Stadium de Miami desde las 20 hora local (21 en Argentina) y para el club del Sur de la Florida significa la posibilidad de obtener el cuarto título de su historia tras la Leagues Cup 2023, el Supporter's Shield 2024 y la MLS Cup 2025. Todos con Messi como protagonista.
González será el cuarto DT argentino del Inter Miami desde la llegada de Messi: los anteriores fueron Gerardo Martino, Javier Mascherano y Ángel Guillermo Hoyos.
La Campeones Cup se juega anualmente desde 2018, en septiembre, entre el campeón de la Major League Soccer de la temporada anterior y el Campeón de Campeones de la Liga MX. El trofeo no es oficial porque no está sancionado por la Concacaf.
Cristian González comenzó su carrera como entrenador en la reserva de Rosario Central y tras dos temporadas pasó al primer equipo entre 2020 y 2022. Posteriormente, el Kily dirigió a Unión de Santa Fe desde 2023 hasta 2025 y más recientemente a Platense, también el año pasado.
Antes, González tuvo una destacada carrera como jugador que comenzó en las categorías inferiores de Rosario Central antes de debutar profesionalmente con el club en 1993. Tras una etapa en Boca, dio el salto a Europa en 1996 para unirse al Zaragoza, jugó también para el Valencia y el Inter de Milán, además de disputar 56 partidos con la Selección argentina.