Kily González asumió como DT de Messi en el Inter Miami y puede debutar ganando un título

González será el cuarto DT argentino del Inter Miami desde la llegada de Messi: los anteriores fueron Gerardo Martino, Javier Mascherano y Ángel Guillermo Hoyos.

La Campeones Cup se juega anualmente desde 2018, en septiembre, entre el campeón de la Major League Soccer de la temporada anterior y el Campeón de Campeones de la Liga MX. El trofeo no es oficial porque no está sancionado por la Concacaf.

La trayectoria de Cristian González

Cristian González comenzó su carrera como entrenador en la reserva de Rosario Central y tras dos temporadas pasó al primer equipo entre 2020 y 2022. Posteriormente, el Kily dirigió a Unión de Santa Fe desde 2023 hasta 2025 y más recientemente a Platense, también el año pasado.

Antes, González tuvo una destacada carrera como jugador que comenzó en las categorías inferiores de Rosario Central antes de debutar profesionalmente con el club en 1993. Tras una etapa en Boca, dio el salto a Europa en 1996 para unirse al Zaragoza, jugó también para el Valencia y el Inter de Milán, además de disputar 56 partidos con la Selección argentina.