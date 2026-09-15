Casa propia para docentes: se oficializó la herramienta que busca destrabar los créditos hipotecarios

La herramienta había recibido sanción definitiva de la Legislatura a comienzos de septiembre. Tras la promulgación, resta conocer la reglamentación del Ejecutivo para su pleno funcionamiento.

Qué cambia para los docentes con la nueva ley

El cambio más importante es que la DGE queda legalmente habilitada para afectar recursos del Fondo Escolar Permanente como respaldo de operaciones destinadas a soluciones habitacionales para sus trabajadores.

La ley contempla distintas formas de constituir esa garantía, lo que quedará definido con la reglamentación del sistema.

También deberán determinarse, entre otras cuestiones, los porcentajes máximos que podrán afectarse, las condiciones para liberar las garantías, los mecanismos para recomponerlas y los procedimientos de ejecución, seguimiento y control.

El plan de viviendas que el IPV ya tenía en carpeta para docentes

La nueva ley será una herramienta útil para avanzar con el esquema habitacional que la DGE y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) vienen diseñando para facilitar el acceso de los trabajadores de la educación a una casa.

La primera etapa proyectada contempla 250 viviendas.

El sistema funcionará así: el docente beneficiario debe realizar sí o sí un aporte inicial equivalente al 20% del valor de la vivienda y el 80% restante es el que podrá financiarse mediante un crédito hipotecario, con plazos que podrían llegar hasta los 30 años. En ese punto es donde aparece el Fondo Escolar Permanente de la DGE para garantizar esos préstamos ante los bancos.

El proyecto fue respaldado por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, en la Legislatura.

Las viviendas proyectadas tendrían alrededor de 60 m2 y dos dormitorios. Entre los lugares que habían sido identificados para avanzar con posibles proyectos figuran Guaymallén, Ciudad, San Rafael, Godoy Cruz y Junín.

Para acceder a este programa, los docentes deberán pasar primero por un proceso de inscripción.

Un Fondo Escolar que ahora tendrá más recursos

La reforma no se limita al respaldo para los créditos habitacionales.

La ley también amplía las fuentes que pueden alimentar el Fondo Escolar Permanente. Entre ellas incorpora los recursos obtenidos por la venta, subasta, remate, alquiler, recupero, indemnización o compensación de bienes administrados por la DGE u otras reparticiones vinculadas al Ministerio de Educación, siempre que esos bienes no tengan otra afectación legal, presupuestaria o patrimonial específica.

Además, establece que los recursos del Fondo mantendrán su afectación específica y no pasarán automáticamente a Rentas Generales al cierre de cada ejercicio.

Según había informado Diario UNO, el Fondo contaba con unos $522 millones y la DGE tenía identificados 12 inmuebles para avanzar con subastas y sumar recursos.

La garantía no podrá llevarse puesto al Fondo Escolar de la DGE

La ley también puso límites para evitar que el respaldo destinado a los créditos habitacionales termine afectando el funcionamiento del Fondo.

Los recursos utilizados como garantía deberán ser registrados como de disponibilidad restringida y no podrán utilizarse como gasto ordinario mientras subsista la obligación garantizada.

Además, no podrán afectarse como garantía los bienes esenciales destinados directamente a la prestación del servicio educativo, salvo que exista una autorización legal expresa.

Y hay otro límite. La DGE deberá preservar un saldo mínimo operativo del Fondo.

Qué falta para que un docente pueda acceder al plan de viviendas

Dos pasos, como mínimo. Primero, la DGE deberá reglamentar el funcionamiento del mecanismo de garantía de los créditos y las condiciones concretas de las operatorias habitacionales y financieras.

Luego, se deberá abrir el proceso de inscripción para el acceso al plan de viviendas. Recién entonces podrá conocerse qué docentes podrán acceder, qué requisitos deberán cumplir, qué viviendas estarán disponibles, cuánto deberán aportar y bajo qué condiciones se financiará el saldo.

Por ahora, lo que el Gobierno ya tiene es la herramienta legal para que los docentes que quedan fuera de los créditos hipotecarios tengan más posibilidades de acceder a ellos.

El SUTE también busca acercar a los docentes a la casa propia

En paralelo a la estrategia de la DGE, el SUTE viene impulsando un plan para facilitar el acceso de los docentes a terrenos. El gremio trabaja con distintos municipios para avanzar en proyectos de urbanización y aspira a conseguir cerca de 1.000 lotes destinados a trabajadores de la educación.

No solo la casa necesitan los docentes. También el lote donde construirla.

La propuesta contempla terrenos de unos 200 m2 y el pago en cuotas, con proyectos que se vienen analizando en departamentos como Maipú, Guaymallén, Lavalle, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia. La demanda ya se reflejó en las inscripciones: el gremio había registrado cerca de 1.000 interesados.

Así, mientras la Provincia avanza con una herramienta para facilitar el financiamiento de la vivienda mediante la garantía del Fondo Escolar, el SUTE apunta a resolver otro de los grandes obstáculos: el acceso a la tierra.