¿Cuándo cobran el bono de $100.000 los docentes de Mendoza?

Los docentes y celadores de Mendoza cobrarán la segunda cuota del bono de ayuda de útiles acordado en la negociación paritaria para este segundo cuatrimestre entre el SUTE y la DGE. Se trata de $100.000 que se suman a los $150.000 que ya se cobraron en julio de un total de $330.000. Los $80.000 restantes serán cobrados con el salario de octubre.
En el caso de los celadores, el bono es de $280.000 por indumentaria y se paga de la misma manera proporcional (ver detalle más abajo).
¿Cuándo cobran la ayuda escolar los docente de Mendoza?
Los docentes de Mendoza cobrarán la segunda cuota del bono de ayuda de útiles de $330.000 el 11 de septiembre, Día del Maestro, cuando hay asueto en los establecimientos primarios, secundarios y terciarios de la provincia. La DGE depositará $100.000 (los $80.000 restantes se liquidarán con el sueldo de octubre).
Entonces, a los sueldos que se cobraron en septiembre hay que agregarles los $100.000 extras en el sueldo del corriente mes.
Los que cobran esta ayuda escolar son los docentes que tienen un cargo en el sistema educativo provincial en el caso de la primaria y, en el caso de la secundaria, aquellos que tienen 18 horas cátedra.
Ahora bien, los que tienen dos cargos (en el caso del nivel primario) y 36 horas o más (en el caso del nivel secundario y terciario) cobran el doble. Es decir: $200.000 este viernes y $160.000 con la liquidación del próximo mes.
¿Cuánto cobran de ayuda escolar docentes y celadores de Mendoza?
El monto total es de $330.000 por cargo docente (o 18 horas cátedra) y se divide en tres partes:
- 17 de julio de 2026: $150.000 (primera cuota que ya fue pagada)
- 11 de septiembre de 2026: $100.000 (segunda cuota)
- Octubre de 2026: $80.000 (tercera cuota, con los haberes del mes)
Detalles del beneficio
- Tope: quienes poseen doble cargo o 36 horas cátedra perciben hasta $660.000. Menos de 18 horas se cobra de forma proporcional.
- Alcance: todo el escalafón docente (frente a alumnos, directivos, preceptores, bibliotecarios y secretarios).
- Celadores: reciben una ayuda de indumentaria de $300.000 en total ($140.000 en julio, $90.000 el 11 de septiembre y $70.000 en octubre).
En pocas palabras
- Bono escolar: docentes y celadores de Mendoza cobran la segunda cuota de $100.000.
- Detalle del pago: el total es de $330.000 por cargo, pagado en tres tramos hasta octubre.
- Ayuda para celadores: reciben un bono de indumentaria de $300.000 en total.