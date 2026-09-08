¿Cuándo cobran el bono de $100.000 los docentes de Mendoza?

Entonces, a los sueldos que se cobraron en septiembre hay que agregarles los $100.000 extras en el sueldo del corriente mes.

Los que cobran esta ayuda escolar son los docentes que tienen un cargo en el sistema educativo provincial en el caso de la primaria y, en el caso de la secundaria, aquellos que tienen 18 horas cátedra.

Ahora bien, los que tienen dos cargos (en el caso del nivel primario) y 36 horas o más (en el caso del nivel secundario y terciario) cobran el doble. Es decir: $200.000 este viernes y $160.000 con la liquidación del próximo mes.

Los docentes de secundaria también cobrarán este viernes un extra por cargo, en concepto de ayuda para compra de útiles. Foto: DGE

¿Cuánto cobran de ayuda escolar docentes y celadores de Mendoza?

El monto total es de $330.000 por cargo docente (o 18 horas cátedra) y se divide en tres partes:

17 de julio de 2026: $150.000 (primera cuota que ya fue pagada)

$150.000 (primera cuota que ya fue pagada) 11 de septiembre de 2026: $100.000 (segunda cuota)

$100.000 (segunda cuota) Octubre de 2026: $80.000 (tercera cuota, con los haberes del mes)

Detalles del beneficio