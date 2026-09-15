Torneo Clausura 2026: Instituto, dirigido por El Traductor, es el único puntero de la Zona A

En tanto, Estudiantes de Río Cuarto sumó una nueva derrota y se hundió en el fondo de la tabla anual con 11 puntos, por lo que, de momento, estaría descendiendo a la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.

Lanús goleó y se metió en zona de clasificación a los playoffs

Lanús ganó, gustó y goleó como visitante por 3 a 0 a Deportivo Riestra en un partido correspondiente a la 9na fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Guillermo Laza.

El delantero paraguayo Allan Wlk anotó por duplicado para el elenco visitante, a los 11' del primer tiempo y a los 24' del segundo, mientras que Felipe Peña Biafore sentenció el duelo a los 29' del complemento.

Con este triunfo, el “Granate” sumó 3 puntos vitales que le sirvieron para alcanzar la 7ma posición de la Zona A del campeonato local con 13 unidades y meterse en puestos de playoffs.

Ahora, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino recibirá a Estudiantes de La Plata el lunes 21 de septiembre desde las 21:15.

Por su parte, el Malevo no levanta cabeza: sumó su 5to partido sin victoria y se hundió en los últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional con 20 puntos, a 7 de Aldosivi (29) y 9 de Estudiantes de Río Cuarto (30).

Barracas Central sigue sin ganar

Barracas Central rescató un empate como visitante 1-1 ante Banfield en un partido en el que le costó llegar con claridad al área rival y que disputaron por la 9na fecha del Torneo Clausura 2026.

En el estadio Florencio Sola, el local había comenzado en ventaja con gol del mediocampista Lautaro Gómez, en el primer minuto de descuento del primer tiempo, mientras que el volante Iván Tapia igualó de penal, a los 16' del complemento.

Con el empate, el Guapo se posiciona 11mo en la zona B con 12 puntos, a uno de la zona de clasificación, mientras que los dirigidos por Pedro Troglio se ubican un puesto por debajo, con apenas 8 unidades en 9 partidos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Damián Ayude recibirá a Independiente Rivadavia, el lunes 21 de septiembre desde las 19:00, mientras que el “Taladro” jugará como visitante ante Gimnasia, el sábado 19 a partir de las 14:30.