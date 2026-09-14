Polémica por el gol del Manchester City al United en el clásico: el VAR reconoció que se equivocó

El VAR juzgo mal la posición de Enzo Fernández

Una vez anotado el gol de Haaland, en un principio el juez de línea levantó el banderín y el VAR lo anuló, pero finalmente terminó convalidándolo, y de esta forma el City se quedó con el clásico de la ciudad de Manchester y consiguió tres puntos claves en Old Trafford para mantener el puntaje ideal y hundir aún más a su clásico rival.

La discusión giró en torno a la posición del argentino Enzo Fernández, quien estaba fuera de juego aunque el árbitro Michael Oliver consideró que no llegó a influir en la jugada.

Sin embargo, el organismo Pro Referees emitió un comunicado luego del encuentro en el que subrayó que el gol del Manchester City pudo haber sido anulado ya que Enzo sí participó de la jugada, tratando de cabecear el centro.

"La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal", señaló el documento emitido por el Professional Game Referees de la Premier inglesa -Pro Referees-.

Asimismo, añadió: "En el mismo ataque se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva… Sin embargo, en esta ocasión el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo".