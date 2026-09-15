La historia comenzó cuando Grandbois trabajaba para una empresa de retiro de residuos en Johnstown. Un día vio una gran cantidad de efectivo en la camioneta de su jefe y entendió que detrás de ese trabajo había una oportunidad de negocio.
Tiene 18 años, creó una empresa de recogida de basura y gana hasta US$15.000 al mes con una calculadora de precios hecha con IA
Una calculadora de precios con inteligencia artificial potencia el negocio de recogida de residuos de un joven de 18 años, permitiéndole facturar hasta US$15.000 mensuales.
Volvió a su casa, habló con su padre y, pocos días después, compraron un remolque para comenzar por su cuenta. El primer trabajo confirmó que había encontrado un nicho. Cobraron US$500 por apenas 30 minutos de trabajo. A partir de allí nació Carter's Junk Away, una empresa dedicada a retirar muebles, objetos y otros residuos de viviendas y comercios.
Con 18 años creó una empresa de recogida de residuos y gana hasta US$15.000 al mes
Grandbois descubrió que conseguir clientes no era suficiente, necesitaba saber cuánto cobrar por cada trabajo y controlar con precisión los costos. Para resolverlo, creó su propio calculador de precios utilizando herramientas de inteligencia artificial. El sistema le permitió estimar mejor cada servicio y evitar trabajos que no fueran rentables.
Según explicó a Fortune, después de implementar esta herramienta la empresa consiguió obtener ganancias en prácticamente todos sus trabajos. Actualmente, un servicio puede dejarle entre US$125 y US$1.000, dependiendo de su tamaño. El joven también comenzó a delegar. Sus empleados son principalmente amigos de la escuela secundaria y, a medida que el negocio creció, Grandbois pasó menos tiempo arriba del camión y más tiempo administrando la empresa.
De recoger basura a asesorar negocios
Las redes sociales se convirtieron en otra pieza clave. El adolescente publica contenido en TikTok y decidió incluso compartir gratuitamente una de sus calculadoras con otros emprendedores que quieran iniciar un negocio similar.
Su actividad también se amplió hacia el asesoramiento. Grandbois asegura que comenzó a ofrecer servicios de capacitación para personas interesadas en crear y hacer crecer empresas de retiro de residuos, una actividad que ya representa una parte importante de sus ingresos. Este año calcula haber obtenido unos US$40.000 solamente por ese asesoramiento.
El caso de Grandbois forma parte de una tendencia más amplia entre jóvenes estadounidenses que buscan crear sus propios negocios en oficios y servicios en lugar de seguir necesariamente el camino universitario tradicional. Según datos citados por Fortune, el 77% de los trabajadores de la Generación Z encuestados por Jobber afirma que quiere convertirse en dueño de un negocio. Con 18 años, Grandbois ya tiene una camioneta Ford F-250, empleados y un negocio que crece.
En pocas palabras
- Joven emprendedor: Un joven de 18 años transforma la recogida de basura en un negocio rentable, ganando hasta USD 15.000 mensuales.
- Innovación y gestión: Desarrolló una calculadora de precios con IA para optimizar costos y rentabilidad de sus servicios.
- Expansión y tendencia: Amplía su modelo de negocio con asesoramiento y se alinea con la Generación Z que prefiere emprender en oficios.