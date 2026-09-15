Tiene 18 años, creó una empresa de recogida de basura y gana hasta US$15.000 al mes con una calculadora de precios hecha con IA

Según explicó a Fortune, después de implementar esta herramienta la empresa consiguió obtener ganancias en prácticamente todos sus trabajos. Actualmente, un servicio puede dejarle entre US$125 y US$1.000, dependiendo de su tamaño. El joven también comenzó a delegar. Sus empleados son principalmente amigos de la escuela secundaria y, a medida que el negocio creció, Grandbois pasó menos tiempo arriba del camión y más tiempo administrando la empresa.

De recoger basura a asesorar negocios

Las redes sociales se convirtieron en otra pieza clave. El adolescente publica contenido en TikTok y decidió incluso compartir gratuitamente una de sus calculadoras con otros emprendedores que quieran iniciar un negocio similar.

Su actividad también se amplió hacia el asesoramiento. Grandbois asegura que comenzó a ofrecer servicios de capacitación para personas interesadas en crear y hacer crecer empresas de retiro de residuos, una actividad que ya representa una parte importante de sus ingresos. Este año calcula haber obtenido unos US$40.000 solamente por ese asesoramiento.

El caso de Grandbois forma parte de una tendencia más amplia entre jóvenes estadounidenses que buscan crear sus propios negocios en oficios y servicios en lugar de seguir necesariamente el camino universitario tradicional. Según datos citados por Fortune, el 77% de los trabajadores de la Generación Z encuestados por Jobber afirma que quiere convertirse en dueño de un negocio. Con 18 años, Grandbois ya tiene una camioneta Ford F-250, empleados y un negocio que crece.