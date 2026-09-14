Cristóbal Colón tenía un objetivo que, en los años 80, parecía casi imposible. En 1982, junto con su esposa, la psicóloga Carme Jordà, abandonó un centro de Salt, en Girona, acompañado por 14 internos. No tenía una gran empresa ni un plan de negocios. Tenía una idea.
Cristóbal Colón, el hombre que empezó una empresa con 14 internos de un psiquiátrico y levantó una de las marcas de yogures más singulares
Tras más de cuatro décadas al frente de La Fageda, Cristóbal Colón falleció a los 77 años, dejando un legado de empleo y de una reconocida empresade yogures.
Ese pequeño grupo terminaría dando origen a La Fageda, una de las iniciativas empresariales y sociales más particulares de España. Colón murió a los 77 años, después de más de cuatro décadas al frente de un proyecto que convirtió el trabajo en una herramienta de inclusión y que terminó teniendo a los yogures como uno de sus principales productos.
Salió de un psiquiátrico con 14 internos y creó una famosa empresa de yogures: la historia de Cristóbal Colón
Colón había trabajado en distintos hospitales psiquiátricos y había visto de cerca las condiciones en las que vivían muchas personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Para él, las tareas que realizaban dentro de las instituciones no alcanzaban, necesitaban un trabajo útil, con responsabilidades reales y un salario.
En 1982 llegó a Olot junto con Jordà y aquel grupo de pacientes. El Ayuntamiento les cedió un espacio en el convento del Carme y allí comenzaron prácticamente desde cero. Primero realizaron trabajos para otras empresas, después crearon una brigada de jardinería y un vivero forestal. El proyecto dio otro paso cuando incorporó una granja. A finales de los años 80 ya contaba con unas 100 vacas y producía alrededor de 600.000 litros de leche al año, que vendía a Nestlé.
El negocio que cambió todo
El gran giro llegó en 1993, cuando La Fageda comenzó a fabricar yogures. El primer pedido fue para el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y el primer comercio que los vendió fue un supermercado de Olot. La pequeña cooperativa pasó entonces a competir en un mercado dominado por grandes compañías. Pero el producto comenzó a crecer y terminó convirtiéndose en la cara más conocida del proyecto.
Con los años, La Fageda sumó helados, mermeladas y otros productos, además de servicios de jardinería y diferentes programas de atención e inserción laboral. Su modelo llegó incluso a ser estudiado en escuelas de negocios como IESE, Esade y Harvard. Pero detrás de los yogures había otra historia. La Fageda no había nacido para fabricar alimentos y luego incorporar una función social. Había nacido como un proyecto social que necesitaba una empresa para sostenerse.
Más de cuatro décadas después, aquella iniciativa que comenzó con 14 personas se convirtió en una organización que atiende a más de 600 personas y mantiene una marca de alimentación reconocida en España. Colón dejó la dirección en 2024 y pasó a ser presidente de honor. Había preparado durante años el relevo para garantizar que La Fageda pudiera continuar sin depender de su fundador.
En pocas palabras
- Fallecimiento: Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, murió a los 77 años.
- Legado: Creó una exitosa empresa de yogures a partir de un proyecto social.
- Inclusión: La Fageda dio empleo y herramientas de inclusión a personas con discapacidad.