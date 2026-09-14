Cristóbal Colón, el hombre que empezó una empresa con 14 internos de un psiquiátrico y levantó una de las marcas de yogures más singulares

En 1982 llegó a Olot junto con Jordà y aquel grupo de pacientes. El Ayuntamiento les cedió un espacio en el convento del Carme y allí comenzaron prácticamente desde cero. Primero realizaron trabajos para otras empresas, después crearon una brigada de jardinería y un vivero forestal. El proyecto dio otro paso cuando incorporó una granja. A finales de los años 80 ya contaba con unas 100 vacas y producía alrededor de 600.000 litros de leche al año, que vendía a Nestlé.

El negocio que cambió todo

El gran giro llegó en 1993, cuando La Fageda comenzó a fabricar yogures. El primer pedido fue para el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y el primer comercio que los vendió fue un supermercado de Olot. La pequeña cooperativa pasó entonces a competir en un mercado dominado por grandes compañías. Pero el producto comenzó a crecer y terminó convirtiéndose en la cara más conocida del proyecto.

Con los años, La Fageda sumó helados, mermeladas y otros productos, además de servicios de jardinería y diferentes programas de atención e inserción laboral. Su modelo llegó incluso a ser estudiado en escuelas de negocios como IESE, Esade y Harvard. Pero detrás de los yogures había otra historia. La Fageda no había nacido para fabricar alimentos y luego incorporar una función social. Había nacido como un proyecto social que necesitaba una empresa para sostenerse.

Más de cuatro décadas después, aquella iniciativa que comenzó con 14 personas se convirtió en una organización que atiende a más de 600 personas y mantiene una marca de alimentación reconocida en España. Colón dejó la dirección en 2024 y pasó a ser presidente de honor. Había preparado durante años el relevo para garantizar que La Fageda pudiera continuar sin depender de su fundador.