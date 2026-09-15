Copa Davis: Argentina ya prepara en Neuquén la serie de Playoffs del Grupo Mundial frente a Turquía

El equipo argentino de Copa Davis prepara en Neuquén la serie frente a Turquía por los Playoffs del Grupo Mundial I, programada para disputarse el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.
El equipo argentino de Copa Davis prepara en Neuquén la serie frente a Turquía por los Playoffs del Grupo Mundial I, programada para disputarse en el estadio Ruca Che.
El equipo argentino de Copa Davis prepara en Neuquén la serie frente a Turquía por los Playoffs del Grupo Mundial I, programada para disputarse el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.
Liderado por el capitán Javier Frana, el conjunto nacional ya se entrena en la provincia de Neuquén, que por primera vez albergará una serie oficial de la competencia más importante por equipos del tenis mundial.
Frana y su asistente, Eduardo Schwank, trabajan en doble turno con Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, y el sparring Juan Manuel La Serna.
Los turcos llegaron este martes y el capitán Erhan Oral busca la rápida adaptación a las condiciones de Mert Alkaya (296), Yanki Erel (329), Tuncay Duran (616), Arda Azkara (205 en dobles) y Kaan Isik Kosaner (17 años).
La serie tiene una importancia especial ya que una victoria le permitirá mantenerse en la pelea por regresar a los Qualifiers de la Copa Davis en 2027. En caso de una derrota, Argentina deberá permanecer una temporada más en esta instancia antes de volver a intentar el ascenso.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, visitó a Frana y a los jugadores durante los entrenamientos y subrayó la importancia de aprovechar el evento para dejar infraestructura y mejorar la capacidad logística de la provincia.
Televisa TyC Sports.
La Copa Davis tiene una larga tradición en la Argentina, con sedes históricas como el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el Parque Roca, además de Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, San Juan, Rosario y ahora Neuquén.
La elección del estadio Ruca Che responde a su capacidad para albergar grandes eventos, además de la decisión de Frana y los jugadores de afrontar la serie en una superficie rápida bajo techo.
Las entradas para la serie están agotadas y unas 3.000 personas asistirán a cada jornada.