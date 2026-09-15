Con 10 años aprendió a coser moños y hoy salva a miles de animales con el mismo negocio: recauda más de 500.000 dólares

Con solo 10 años, en el año 2016 Darius fundó su organización sin fines de lucro y empresa Beaux & Paws, elaborando sus primeras piezas en casa con la ayuda de su madre. El proyecto dio un giro importante en 2017 con las consecuencias de los huracanes Harvey e Irma, los cuales desplazaron a miles de perros y gatos hacia refugios del noreste de Estados Unidos.

El proyecto de Darius empezó por dar visibilidad a quienes no tienen forma de pedirla y hoy recauda más de 500.000 dólares para causas animales.

Al notar que los animales no podían hacerse notar entre jaulas parecidas, decidió confeccionar y donar moños y corbatas de colores para hacerlos lucir presentables y destacar ante posibles adoptantes. Como resultado, las publicaciones de los animales en redes sociales comenzaron a recibir consultas de adopción.

Actualmente, Darius sostiene la operación de su proyecto junto a una red de voluntarios jóvenes bajo el modelo "compra uno, dona uno". Desde entonces, al menos 7.000 moños y corbatines confeccionados a mano han sido donados, recaudando más de 500.000 dólares a través de donaciones y subastas que se destinan a atención veterinaria, vacunación, castraciones, alimento, camas y eventos de adopción.