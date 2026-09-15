Con 10 años aprendió a coser moños y hoy salva a miles de animales con el mismo negocio: recauda más de 500.000 dólares

Hay miles de historias emocionantes que logran llegar directo al corazón, más aún cuando se trata de animales en situación de calle que necesitan un refugio y una persona los ayuda. Así ocurre en este caso donde un aprendizaje nuevo, un niño, el amor y un negocio ayudaron a miles de perros y gatos a que fueran adoptados.
Esta inspiradora historia está impulsada por el deseo de ayudar a los animales que lo necesitan y aprovechar un conocimiento: este es el Darius, un niño que decidió iniciar una acción comunitaria a partir de fabricar moños.
Confecciona moños para ayudar a miles de perros de refugio a encontrar hogar
Darius Brown creció en Nueva Jersey. A los 8 años enfrentaba desafíos escolares tras ser diagnosticado con dislexia y un trastorno del habla, además de presentar dificultades para mover las manos con precisión. Frente a esa situación, encontró un refugio de confianza en los animales y en el uso de corbatines, un accesorio que, según él, le brindaba seguridad. Como parte de una terapia para ejercitar sus manos, su hermana Dazhai le enseñó a coser.
Con solo 10 años, en el año 2016 Darius fundó su organización sin fines de lucro y empresa Beaux & Paws, elaborando sus primeras piezas en casa con la ayuda de su madre. El proyecto dio un giro importante en 2017 con las consecuencias de los huracanes Harvey e Irma, los cuales desplazaron a miles de perros y gatos hacia refugios del noreste de Estados Unidos.
Al notar que los animales no podían hacerse notar entre jaulas parecidas, decidió confeccionar y donar moños y corbatas de colores para hacerlos lucir presentables y destacar ante posibles adoptantes. Como resultado, las publicaciones de los animales en redes sociales comenzaron a recibir consultas de adopción.
Actualmente, Darius sostiene la operación de su proyecto junto a una red de voluntarios jóvenes bajo el modelo "compra uno, dona uno". Desde entonces, al menos 7.000 moños y corbatines confeccionados a mano han sido donados, recaudando más de 500.000 dólares a través de donaciones y subastas que se destinan a atención veterinaria, vacunación, castraciones, alimento, camas y eventos de adopción.