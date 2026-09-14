Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 13 años

Respecto a sus vínculos, mantiene contacto semanal con su hermana mayor, quien se encuentra residiendo en otro hogar. Estos encuentros son positivos, observándose un vínculo afectivo entre los hermanos. Ambos solicitan los encuentros de manera constante y los disfrutan.

Además, cuenta con su madrina institucional, que mantiene de manera mensual encuentros positivos. Buscamos una familia que pueda acompañar a “G” en su crecimiento, con amor y respeto, que permitan continuar manteniendo vínculo con su hermana y le brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.