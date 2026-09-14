En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Carlos, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “G” (inicial del nombre).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 13 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 13 años
“G” tiene 13 años. Es un adolescente con gran vitalidad y energía. Se encuentra asistiendo a escuela común, donde con el apoyo de terapia psicopedagogía ha logrado avances positivos.
Es un adolescente que presenta buen estado de salud en general y cuenta con un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría para acompañarlo en su crecimiento. Como actividades recreativas asiste con interés a taller de RAP y también disfruta mucho del uso de las pantallas.
Respecto a sus vínculos, mantiene contacto semanal con su hermana mayor, quien se encuentra residiendo en otro hogar. Estos encuentros son positivos, observándose un vínculo afectivo entre los hermanos. Ambos solicitan los encuentros de manera constante y los disfrutan.
Además, cuenta con su madrina institucional, que mantiene de manera mensual encuentros positivos. Buscamos una familia que pueda acompañar a “G” en su crecimiento, con amor y respeto, que permitan continuar manteniendo vínculo con su hermana y le brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.
En pocas palabras
- Adopción: se convoca a familias para adoptar a "G", un adolescente de 13 años.
- Perfil: "G" tiene buena salud, asiste a escuela común y disfruta de actividades recreativas.
- Contacto: interesados en adoptar deben comunicarse vía mail o WhatsApp.