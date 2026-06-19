Crearon un "Tinder" de mascotas y en 8 meses ya lograron más de 130 adopciones en Mendoza

Plataforma de adopción de mascotas "A la cucha".

"A la cucha" es una plataforma pensada para organizar la información de mascotas que buscan adopción en Mendoza y, además, busca incentivar la adopción por sobre la compra, mostrando a los animales contentos en fotos y a la espera de un hogar.

Tras 8 meses de comenzar con el proyecto, ya han logrado la ubicación de más de 130 mascotas en Mendoza y tienen más de 60 publicadas.

Cómo nace "A la cucha": la plataforma de adopción de mascotas más innovadora de Mendoza

Una plataforma que funciona como una app de citas y toma la idea del "match", pero entre mascotas y humanos. Valentina y Luciana cuentan a Diario Uno que "A la cucha" nació del amor común por los animales que comparten los miembros del equipo.

"Lo que nos unió, en un principio, fue este amor por los animales y estar atentos a la situación de todos los animalitos que había en situación de calle. Veíamos un perrito y nos lo queríamos traer. "Pensábamos cómo ayudar desde nuestro lugar", explicó Valentina.

Valentina y Luciana de "A la cucha".

Valentina es comunicadora, Luciana administradora de empresas y Joaquín desarrollador web, un punto que fue clave para poder diseñar la plataforma y ponerla en marcha.

"Nos dábamos cuenta de que la información de los animalitos en situación de calle o en tránsito estaba súper desordenada porque solía terminar en redes sociales", comentan.

También observaron que las ONG de rescate de mascotas estaban muy colapsadas. Pensar en una plataforma que organice la información de los animales y facilite la adopción fue el objetivo.

La idea de "match": cómo funciona la plataforma y el proceso de adopción de las mascotas

Al entrar a la plataforma, se puede buscar una mascota o cargar un animal al sistema para buscarle hogar. Colocando la especie (perro o gato), la localidad y el tamaño del animal, se puede filtrar la información y hacer "match" con la mascota.

"Queríamos lograr que no haya ningún intermediario entre la persona que tiene el perro y la persona que lo quiera adoptar. A cada perrito o gatito que se publica en la web se le hace un perfil con una descripción. Vas buscando según el perfil que querés y te contactás con la persona que tiene el perro", explica Luciana.

137 mascotas ya fueron adoptadas en Mendoza gracias al proyecto.

¿Dónde están las mascotas antes de la adopción?

"A la cucha" no cuenta con un refugio donde están las mascotas. La plataforma funciona como un Tinder o como una app, por ejemplo, para publicar departamentos en alquiler, donde las personas que tienen a las mascotas las suben, pasando por ciertos filtros y comprometiéndose al cuidado del animal.

"Los propios refugios cargan a los animalitos que hoy buscan una familia, o la propia persona que tiene un perrito o gatito en tránsito sube el animalito. Cada uno puede subir al animalito que tiene en tránsito y libremente cualquier persona que navegue en la web puede adoptar", mencionan.

Las personas pueden filtrar la información al adoptar las mascotas.

Las mascotas suelen durar en la web entre uno o dos días, sobre todo los cachorros. Cuando los perros o gatos son más adultos, tienen algún problema de salud; la adopción suele ser más lenta y es cuando ponen manos a la obra en la difusión.

"Un cachorrito está en la web un día, dos o tres días. Ahora, cuando es un perrito adulto o que tiene una dificultad para caminar, ahí es cuando decimos manos a la obra y hacemos contenido también en redes sociales", explica Valentina.

"La gente siempre busca cachorros. A veces es una desventaja porque no se dan cuenta de que a los cachorros hay que educarlos. El perrito adulto quizás no te rompe nada porque ya vienen con un chip de que no son traviesos", añade Luciana.

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Además de ayudar a ONG, rescatistas y mascotas, el equipo de A la cucha propone una visión que busca transmitir la adopción desde un lugar de oportunidades y alegría, y no desde la tristeza.

"Lograr que todos digamos "sí quiero un animalito, sé que puedo conseguir a mi mejor amigo en un refugio o en la calle y no ir y comprar". Eso es lo que nos está impulsando muchísimo", agregan.

Además, el equipo realiza un acompañamiento y monitoreo luego de la adopción de la mascota. Realizan una entrevista previa, un primer encuentro entre la persona y la mascota y, luego de la adopción, el equipo pide fotos, videos y consulta sobre la adaptación del animal. También intervienen en casos de devolución de mascotas para reubicar y publicar nuevamente en la plataforma.

"Tenemos una serie de sugerencias de que, si entregaste el animalito, hagas seguimiento también por tu cuenta de fotos y videos", menciona Valentina.

El primer "match" de mascotas: cómo fue y qué sintieron

"Lanzamos la web y al otro día entramos y había como siete publicaciones esperando. Sarita fue una de las primeras; era una negrita toda despeinada. En ese tiempo, como teníamos pocos perritos, subíamos historias de todos los perritos todos los días. Cuando la plataforma explotó y la gente la empezó a usar mucho, no sabíamos cómo íbamos a hacer para publicar a los perritos en las historias", explican las chicas de A la cucha.

Hoy en día, con más de 130 adopciones, cada nueva mascota que encuentra su hogar despierta la misma emoción.

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El equipo se informa constantemente, dialoga con expertos y proporciona información en el blog de la plataforma. Expandirse a diferentes puntos y regiones más allá de Mendoza es un objetivo a futuro.

Para contactar a los miembros del proyecto, se puede acceder al Instagram o la página web alacucha.com. La difusión siempre ayuda a que una mascota encuentre su nuevo hogar.