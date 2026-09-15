Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Liga Profesional de Fútbol

Gimnasia y Esgrima aseguró la permanencia en la Liga Profesional y va por más: los nuevos objetivos del Lobo

Los resultados de la 9na fecha del Torneo Clausura 2026 confirmaron que Gimnasia y Esgrima tiene asegurada la permanencia en la Liga Profesional

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Lobo sigue en Primera.

El Lobo sigue en Primera.

Los resultados de la 9na fecha del Torneo Clausura 2026 confirmaron que Gimnasia y Esgrima tiene asegurada la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol para la próxima temporada.

"¡LLEGAMOS PARA QUEDARNOS! Primer objetivo cumplido: el Lobo seguirá en Primera División. ¡Ahora vamos por más, todos juntos!", indicaron las redes sociales del Lobo que afrontará las últimas 7 fechas con la tranquilidad de haber cumplido su primer objetivo y en busca de los playoffs del Clausura y de un lugar en una copa internacional.

Gimnasia y Esgrima se queda en Primera.

Gimnasia y Esgrima se queda en Primera.

Gimnasia y Esgrima ya se había salvado por la tabla anual en la que comparte el puesto 14 con 35 puntos y conserva una diferencia de 24 unidades sobre Estudiantes de Río Cuarto (11) que hoy es el último y 22 sobre Aldosivi (13) que es el penúltimo.

En los promedios el Lobo está 12do con 1,400 y ostenta una clara distancia sobre los riocuartenses (0,440) y los marplatenses (0,807).

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026

  • Fecha 10: Sábado 19/9 a las 14.30 vs. Riestra (L)
  • Fecha 11: Lunes 5/10 a las 19 vs. Estudiantes (V)
  • Fecha 12: 11/10 vs. Newell's (L)
  • Fecha 13: 18/10 vs. Vélez (V)
  • Fecha 14: 25/10 vs. Platense (L)
  • Fecha 15: 1/11 vs. Lanús (V)
  • Fecha 16: 8/11 vs. Independiente Rivadavia (L)

Los nuevos objetivos del Lobo en la temporada

Gimnasia y Esgrima tiene 7 partidos por delante, entre ellos el clásico con la Lepra, para asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Darío Franco es el DT del Lobo.

Darío Franco es el DT del Lobo.

Por ahora el equipo de Darío Franco marcha 4to. en la Zona A con 16 puntos, tiene 6 unidades más que el 9no (por ahora es Newell's) y su rival en octavos de final por ahora es Independiente Rivadavia, 5to en la Zona B.

Con los playoffs al alcance de la mano el Lobo se ilusiona con clasificarse a una copa internacional y aunque por ahora está a 10 puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, solo tiene que descontarle 4 puntos al lote de equipos que hoy están obteniendo el pasaje a la Copa Sudamericana 2027.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas