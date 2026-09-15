Gimnasia y Esgrima aseguró la permanencia en la Liga Profesional y va por más: los nuevos objetivos del Lobo

En los promedios el Lobo está 12do con 1,400 y ostenta una clara distancia sobre los riocuartenses (0,440) y los marplatenses (0,807).

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026

Fecha 10: Sábado 19/9 a las 14.30 vs. Riestra (L)

Fecha 11: Lunes 5/10 a las 19 vs. Estudiantes (V)

Fecha 12: 11/10 vs. Newell's (L)

Fecha 13: 18/10 vs. Vélez (V)

Fecha 14: 25/10 vs. Platense (L)

Fecha 15: 1/11 vs. Lanús (V)

Fecha 16: 8/11 vs. Independiente Rivadavia (L)

Los nuevos objetivos del Lobo en la temporada

Gimnasia y Esgrima tiene 7 partidos por delante, entre ellos el clásico con la Lepra, para asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Darío Franco es el DT del Lobo.

Por ahora el equipo de Darío Franco marcha 4to. en la Zona A con 16 puntos, tiene 6 unidades más que el 9no (por ahora es Newell's) y su rival en octavos de final por ahora es Independiente Rivadavia, 5to en la Zona B.

Con los playoffs al alcance de la mano el Lobo se ilusiona con clasificarse a una copa internacional y aunque por ahora está a 10 puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, solo tiene que descontarle 4 puntos al lote de equipos que hoy están obteniendo el pasaje a la Copa Sudamericana 2027.