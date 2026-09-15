Gimnasia y Esgrima aseguró la permanencia en la Liga Profesional y va por más: los nuevos objetivos del Lobo

Los resultados de la 9na fecha del Torneo Clausura 2026 confirmaron que Gimnasia y Esgrima tiene asegurada la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol para la próxima temporada.
Los resultados de la 9na fecha del Torneo Clausura 2026 confirmaron que Gimnasia y Esgrima tiene asegurada la permanencia en la Liga Profesional
Los resultados de la 9na fecha del Torneo Clausura 2026 confirmaron que Gimnasia y Esgrima tiene asegurada la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol para la próxima temporada.
"¡LLEGAMOS PARA QUEDARNOS! Primer objetivo cumplido: el Lobo seguirá en Primera División. ¡Ahora vamos por más, todos juntos!", indicaron las redes sociales del Lobo que afrontará las últimas 7 fechas con la tranquilidad de haber cumplido su primer objetivo y en busca de los playoffs del Clausura y de un lugar en una copa internacional.
Gimnasia y Esgrima ya se había salvado por la tabla anual en la que comparte el puesto 14 con 35 puntos y conserva una diferencia de 24 unidades sobre Estudiantes de Río Cuarto (11) que hoy es el último y 22 sobre Aldosivi (13) que es el penúltimo.
En los promedios el Lobo está 12do con 1,400 y ostenta una clara distancia sobre los riocuartenses (0,440) y los marplatenses (0,807).
Gimnasia y Esgrima tiene 7 partidos por delante, entre ellos el clásico con la Lepra, para asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.
Por ahora el equipo de Darío Franco marcha 4to. en la Zona A con 16 puntos, tiene 6 unidades más que el 9no (por ahora es Newell's) y su rival en octavos de final por ahora es Independiente Rivadavia, 5to en la Zona B.
Con los playoffs al alcance de la mano el Lobo se ilusiona con clasificarse a una copa internacional y aunque por ahora está a 10 puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, solo tiene que descontarle 4 puntos al lote de equipos que hoy están obteniendo el pasaje a la Copa Sudamericana 2027.