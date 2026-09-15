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El guiño de la Copa Argentina a Independiente Rivadavia y Boca en la previa de los cuartos de final

El sitio oficial de la Copa Argentina subió un posteo en el que le envía un guiño a las performances de Independiente Rivadavia y Boca

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia es el vigente campeón de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia es el vigente campeón de la Copa Argentina.

Con el triunfo de Banfield ante Deportivo Riestra, que se dio por intermedio de la tanda de penales tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, el Taladro se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales de la Copa Argentina. Este miércoles, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán buscarán dar un paso hacia adelante en la competencia.

Las llaves restantes las protagonizarán Boca-Racing (el domingo 27 de septiembre) y Estudiantes de La Plata-Platense (jueves 1 de octubre). El ganador del clásico irá ante el conjunto de Pedro Troglio, mientras quien resulte vencedor del Pincha y el Calamar jugará con quien se imponga entre la Lepra y el Decano.

En la previa del mano a mano entre mendocinos y tucumanos, la cuenta oficial de la Copa Argentina realizó un posteo en el que resalta las performance de Independiente Rivadavia y el Xeneize. Especialmente en la última línea.

Con una imagen compartida de Álvaro Montero y Nicolás Bolcato, el canal oficial de comunicación del torneo escribió: "¿Sabías que Boca e Independiente Rivadavia son los únicos dos equipos vigentes en la presente edición de Nuestra Copa que no recibieron goles?".

Los caminos de Boca e Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia, campeón vigente de la Copa Argentina, ganó los tres partidos que disputó en la actual edición de la competencia. Su camino comenzó en San Luis, con el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Caseros. Los goles fueron de Alex Arce y Gonzalo Ríos.

En 16avos de final eliminó a Tigre con el gol de penal de Luciano Gómez en el Gigante de Alberdi. Por su parte, en los octavos de final, se despachó con un 2-0 ante Aldosivi en el Florencio Sola. Aquella jornada los gritos llegaron de la mano de Gonzalo Ríos y José Florentín.

Por su parte Boca comenzó su camino en la Copa Argentina con una victoria 2-0, en Salta, ante Club Social, Cultural y Deportivo Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Los goles de la victoria llegaron de la mano de Adam Bareiro.

En 16avos de final, el equipo del Vasco Arruabarrena le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Marcelo Alberto Bielsa. Los tantos de aquella jornada llegaron por intermedio de Alan Velasco y Leonel Flores.

Su última presentación, antes del cruce con Racing, fue ante Vélez en el Mario Alberto Kempes. El resultado final fue 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y Boca logró imponerse en la tanda de penales con un marcador de 4-3.

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