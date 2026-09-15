El guiño de la Copa Argentina a Independiente Rivadavia y Boca en la previa de los cuartos de final

Con una imagen compartida de Álvaro Montero y Nicolás Bolcato, el canal oficial de comunicación del torneo escribió: "¿Sabías que Boca e Independiente Rivadavia son los únicos dos equipos vigentes en la presente edición de Nuestra Copa que no recibieron goles?".

Los caminos de Boca e Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia, campeón vigente de la Copa Argentina, ganó los tres partidos que disputó en la actual edición de la competencia. Su camino comenzó en San Luis, con el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Caseros. Los goles fueron de Alex Arce y Gonzalo Ríos.

En 16avos de final eliminó a Tigre con el gol de penal de Luciano Gómez en el Gigante de Alberdi. Por su parte, en los octavos de final, se despachó con un 2-0 ante Aldosivi en el Florencio Sola. Aquella jornada los gritos llegaron de la mano de Gonzalo Ríos y José Florentín.

Por su parte Boca comenzó su camino en la Copa Argentina con una victoria 2-0, en Salta, ante Club Social, Cultural y Deportivo Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Los goles de la victoria llegaron de la mano de Adam Bareiro.

En 16avos de final, el equipo del Vasco Arruabarrena le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Marcelo Alberto Bielsa. Los tantos de aquella jornada llegaron por intermedio de Alan Velasco y Leonel Flores.

Su última presentación, antes del cruce con Racing, fue ante Vélez en el Mario Alberto Kempes. El resultado final fue 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y Boca logró imponerse en la tanda de penales con un marcador de 4-3.