El mensaje que le envió Tomás Marchiori a su compañero tras fracturarle las costillas

Mammana ya se expresó al respecto a través de un comunicado en Instagram, en el que relató los difíciles momentos que le tocó vivir, además de agradecer al club por el acompañamiento y a los profesionales de la salud por su rápido accionar. Ahora fue el turno de Marchiori.

Emanuel Mammana fue operado rápidamente luego del golpe atestado por Tomás Marchiori.

El sentido mensaje que le envió Tomás Marchiori a Emanuel Mammana

En Instagram el mendocino le dedicó una sentida publicación a su compañero del Fortín donde se mostró consternado por lo sucedido, pero al mismo tiempo positivo por los avances que está presentando.

"Amigo querido tengo una sensación de bronca por lo que estás pasando pero a la vez estoy contento de que estés evolucionando de la mejor forma, la verdad que en estos momento lo deportivo pasa de lado sabiendo que la salud de una persona está en el medio y en este caso la de un amigo", excribió el ex arquero de Gimnasia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tomas Marchiori (@tomasmarchiori)

El texto estuvo acompañado por una imagen donde se muestra con Mammana fundidos en un abrazo: "Espero que pronto te estemos disfrutando nuevamente en una cancha. Vamos con esa recuperación amigo todos estamos con vos".

Tomás Marchiori debutó en Gimnasia en 2013.

La respuesta que recibió Marchiori

Rápidamente el defensor escribió en la misma publicación para agradecerle al arquero, además de traerle tranquilidad: "Gracias por tus palabras amigo, nada de bronca porque como dije son situaciones que pueden pasar en un partido y convivimos con eso".

"Te quiero amigo ahora toca meterle y te aseguro que voy a volver mas fuerte", concluyó el defensor que se está recuperando después de pasar momentos de gran preocupación y tensión.

Por su lado, Vélez dio a conocer el parte médico del ex River: "Emanuel Mammana presenta una evolución muy favorable del neumotórax sufrido el pasado viernes, por lo que permanece internado en observación en la Clínica Zabala de CABA".

"Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales. De no mediar inconvenientes, se le retiraría el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 hora", informó el conjunto de Liniers.