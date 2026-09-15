Patrona de Maipú: comienzan las celebraciones por la Virgen de la Merced

Bajo el lema “Madre de la Merced, protege y abraza a tu pueblo”, Maipú comenzó a vivir las celebraciones en honor a su patrona, la Virgen de la Merced, una tradición profundamente arraigada en la historia y la identidad del departamento.
Como parte de las actividades previstas, este martes 15 de septiembre se inaugura una muestra de obras de artistas plásticos maipucinos, que permanecerá abierta durante la semana patronal. La exposición podrá visitarse en el salón del primer piso del anexo del Convento de la Merced, ubicado en Padre Vásquez 150, Maipú, y propone un encuentro entre el arte local y una de las expresiones de fe más significativas de la comunidad.
La muestra constituye, además, una manera de incorporar la mirada de los artistas maipucinos a una celebración que trasciende lo estrictamente religioso y forma parte del patrimonio cultural e histórico del departamento.
Una semana para celebrar a la Virgen de la Merced
Hasta el 23 de septiembre, las actividades religiosas se desarrollarán diariamente en la iglesia de la Virgen de la Merced. A las 18, tendrá lugar la Novena en honor a la Virgen, mientras que a las 19 se celebrará la misa.
La propuesta invita a los vecinos a participar de este tiempo de encuentro, oración y tradición, que tendrá su jornada principal el 24 de septiembre, cuando Maipú celebre y honre a su patrona.
La vinculación entre esta fecha y la Virgen de la Merced tiene profundas raíces en la historia maipucina. Si bien el departamento fue creado el 14 de mayo de 1858, la celebración patronal se consolidó especialmente después del terremoto de Mendoza de 1861. Según la tradición local, la imagen de la Virgen permaneció intacta tras el desastre, hecho que fue interpretado como un signo de protección y esperanza por los pobladores.
A partir de entonces, la devoción se fortaleció y la Virgen de la Merced pasó a ocupar un lugar central en la identidad de Maipú. En 1954 fue declarada primera pobladora simbólica del departamento, reforzando ese vínculo que, generación tras generación, se mantiene hasta nuestros días.
Así, la semana patronal propone nuevamente celebrar la fe, la historia y las expresiones culturales de Maipú, en un tiempo de encuentro de la comunidad alrededor de una figura que forma parte de su identidad desde hace más de un siglo.
En pocas palabras
- Celebraciones patronales: Maipú inició la semana en honor a la Virgen de la Merced con una muestra de artistas plásticos y actos religiosos.
- Agenda: la agenda incluye Novena diaria a las 18 y misa a las 19 hasta el 23 de septiembre, culminando el 24.
- Historia y devoción: la Virgen de la Merced es patrona y pobladora simbólica de Maipú desde el terremoto de 1861, un símbolo de fe e identidad.