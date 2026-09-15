Patrona de Maipú: comienzan las celebraciones por la Virgen de la Merced

La Virgen de la Merced es patrona y pobladora simbólica de Maipú desde el terremoto de 1861, un símbolo de fe e identidad.

Una semana para celebrar a la Virgen de la Merced

Hasta el 23 de septiembre, las actividades religiosas se desarrollarán diariamente en la iglesia de la Virgen de la Merced. A las 18, tendrá lugar la Novena en honor a la Virgen, mientras que a las 19 se celebrará la misa.

La propuesta invita a los vecinos a participar de este tiempo de encuentro, oración y tradición, que tendrá su jornada principal el 24 de septiembre, cuando Maipú celebre y honre a su patrona.

La vinculación entre esta fecha y la Virgen de la Merced tiene profundas raíces en la historia maipucina. Si bien el departamento fue creado el 14 de mayo de 1858, la celebración patronal se consolidó especialmente después del terremoto de Mendoza de 1861. Según la tradición local, la imagen de la Virgen permaneció intacta tras el desastre, hecho que fue interpretado como un signo de protección y esperanza por los pobladores.

La agenda incluye Novena diaria a las 18 y misa a las 19 hasta el 23 de septiembre, culminando el 24.

A partir de entonces, la devoción se fortaleció y la Virgen de la Merced pasó a ocupar un lugar central en la identidad de Maipú. En 1954 fue declarada primera pobladora simbólica del departamento, reforzando ese vínculo que, generación tras generación, se mantiene hasta nuestros días.

Así, la semana patronal propone nuevamente celebrar la fe, la historia y las expresiones culturales de Maipú, en un tiempo de encuentro de la comunidad alrededor de una figura que forma parte de su identidad desde hace más de un siglo.