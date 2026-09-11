Maipú atendió 3.000 consultas de salud mental en los últimos dos años

Tres mil consultas vinculadas a la salud mental fueron atendidas en los últimos dos años en la red de atención primaria de la Municipalidad de Maipú. Detrás de ese número hay personas que buscaron ser escuchadas, familias que necesitaron orientación y situaciones que pudieron encontrar una primera respuesta cerca de sus hogares.
El dato cobra especial relevancia en septiembre, Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio. Durante todo el mes se invita a poner en primer plano la importancia de hablar sobre el sufrimiento emocional, detectar señales de alerta y, fundamentalmente, facilitar el acceso a espacios donde pedir ayuda.
En Maipú, esa tarea forma parte del trabajo cotidiano de la atención primaria. Durante los últimos dos años, la red municipal fortaleció especialmente el abordaje de la salud mental, ampliando la presencia de equipos y espacios de atención en 13 de los 17 centros de salud del departamento. De esta manera, la posibilidad de recibir orientación y acompañamiento se acerca a las comunidades y no depende de trasladarse grandes distancias o de esperar a que una situación alcance una mayor complejidad.
Prevenir también es escuchar
El enfoque que sostiene la Municipalidad de Maipú entiende que el cuidado de la salud mental no comienza únicamente cuando aparece un padecimiento. Prevenir también es escuchar, acompañar, orientar y construir redes, generando espacios donde las personas puedan pedir ayuda y encontrar herramientas para afrontar distintas situaciones.
Por eso, el trabajo de los equipos municipales no se limita a los consultorios. También se extiende a ámbitos educativos y deportivos, donde se desarrollan propuestas destinadas especialmente a adolescentes, jóvenes y adultos, como Maipú Libre de Bullying, Libreta de Valores, Hacemos Equipo y Yoga y Salud Mental, entre otras.
La estrategia busca así fortalecer una red comunitaria capaz de detectar necesidades, brindar una primera escucha y orientar a quienes necesitan continuar con otro tipo de atención.
Una puerta de entrada cercana
La red municipal de atención primaria constituye una puerta de entrada cercana y accesible al sistema sanitario, con una mirada integral sobre las necesidades de la comunidad.
Los espacios de atención vinculados a salud mental funcionan en los centros de salud N° 2 Los Álamos, N° 5 Tito Bordín, N° 6 Recoaro, N° 7 Villa Seca, N° 8 Russell, N° 9 Malcayaes, N° 11 Piccione, N° 12 Colonia Bombal, N° 13 Juan V. Molina, N° 15 Pedregal, N° 16 Ruttini, N° 17 Centro de Salud Mental y N° 18 Rodeo del Medio.
En el Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio, el mensaje apunta a una idea sencilla pero fundamental: hablar de lo que nos pasa, escuchar a quien necesita ser escuchado y saber dónde pedir ayuda también es una forma de prevenir.
Las 3.000 consultas atendidas muestran, en ese sentido, la importancia de contar con una red que esté presente antes de que una situación se convierta en una emergencia: una red cercana, accesible y con capacidad para acompañar a las personas y fortalecer los vínculos de la comunidad.
En pocas palabras
- Maipú atendió 3.000 consultas de salud mental en los últimos dos años en su red de atención primaria.
- Se fortaleció el abordaje en 13 centros de salud para ampliar el acceso a equipos de acompañamiento y contención.
- El objetivo es prevenir el sufrimiento emocional y facilitar el acceso a espacios donde pedir ayuda, especialmente en septiembre, Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio.