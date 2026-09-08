Maipú refuerza los operativos de limpieza y mantenimiento para reducir riesgos en la temporada de tormentas

Las tareas incluyen la limpieza del canal Pescara, trabajos de higiene urbana y acondicionamiento de acequias en Maipú.

Más maquinaria y 160 toneladas de residuos retirados

El Municipio incorporó recientemente nueva maquinaria para fortalecer la capacidad operativa: 3 palas articuladas, 1 topadora oruga, 12 camiones livianos, 9 camiones recolectores y 2 camiones desobstructores.

Este equipamiento permite acelerar los tiempos de respuesta tanto en tareas habituales como en eventuales contingencias climáticas. En paralelo, los operativos de limpieza ya permitieron retirar 160 toneladas de residuos acumulados en acequias y cruces de descarga de agua, una acción clave para mejorar el escurrimiento y evitar bloqueos durante precipitaciones intensas.

Los operativos de limpieza ya permitieron retirar 160 toneladas de residuos acumulados en acequias y cruces de descarga de agua.

Intervenciones en el arbolado y continuidad de los operativos

Tras la declaración de emergencia del arbolado público, el Municipio relevó 7.500 ejemplares que requerían intervención. Hasta el momento, ya se trabajó sobre 5.490 árboles:

2.750 fueron talados por encontrarse en estado vegetativo en zonas bajo jurisdicción de Vialidad Provincial o Irrigación.

fueron talados por encontrarse en estado vegetativo en zonas bajo jurisdicción de Vialidad Provincial o Irrigación. 2.740 recibieron tareas de desrame, rebaje, despunte o tala dentro del ámbito municipal. Las intervenciones continúan en distintos barrios y distritos para reforzar la seguridad del arbolado ante posibles tormentas y ráfagas fuertes.

Los operativos forman parte de una agenda diaria de mantenimiento que incluye higiene urbana, cuidado del arbolado y acondicionamiento de espacios públicos, con especial atención en los puntos que podrían presentar mayores riesgos durante lluvias intensas.