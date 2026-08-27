Maipú celebra el Día de la Niñez con festejos imperdibles en San Roque y el Parque Metropolitano

Maipú invita a todas las familias a celebrar el Día de la Niñez durante dos jornadas especiales que se llevarán a cabo este fin de semana. Los festejos, con entrada libre y gratuita, tendrán lugar el sábado 29 de agosto en el Parque de la Familia “Héroes de Malvinas”, ubicado en San Roque.
Cronograma de actividades de Maipú
El domingo 30 de agosto, las actividades se trasladarán al tradicional Parque Metropolitano de Maipú, en el Teatro Griego “Papa Francisco”. En ambos casos, las propuestas darán inicio a partir de las 14 horas, con una amplia agenda pensada para que grandes y chicos disfruten de una tarde inolvidable.
El cronograma de actividades será el mismo para ambas jornadas. Desde las 14, se desarrollarán juegos recreativos y dinámicos organizados por el área de Deportes, diseñados para fomentar la diversión en equipo y el espíritu participativo entre los más pequeños.
Más tarde, a partir de las 16, la fiesta se trasladará a los escenarios principales con un espectacular show de circo, que incluirá números artísticos y shows musicales para toda la familia, garantizando entretenimiento para todas las edades.
Además de las propuestas artísticas y deportivas, las familias podrán disfrutar de una plaza de juegos, una plaza de servicios y food trucks con opciones gastronómicas para todos los gustos.
También habrá sorteos y diversas sorpresas a lo largo de la tarde. Maipú invita a vecinos y vecinas a acercarse con sus hijos e hijas para compartir una jornada de alegría, juegos y encuentro comunitario.
En pocas palabras
- Maipú celebra: La comuna organiza festejos por el Día de la Niñez en San Roque y el Parque Metropolitano.
- Actividades recreativas: Habrá juegos, espectáculos de circo, música y food trucks para toda la familia.
- Entrada libre: Las propuestas se desarrollarán el sábado 29 y domingo 30 de agosto, a partir de las 14 hs.