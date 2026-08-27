Maipú celebra el Día de la Niñez con festejos imperdibles en San Roque y el Parque Metropolitano

Cronograma de actividades de Maipú

El domingo 30 de agosto, las actividades se trasladarán al tradicional Parque Metropolitano de Maipú, en el Teatro Griego “Papa Francisco”. En ambos casos, las propuestas darán inicio a partir de las 14 horas, con una amplia agenda pensada para que grandes y chicos disfruten de una tarde inolvidable.

El cronograma de actividades será el mismo para ambas jornadas. Desde las 14, se desarrollarán juegos recreativos y dinámicos organizados por el área de Deportes, diseñados para fomentar la diversión en equipo y el espíritu participativo entre los más pequeños.