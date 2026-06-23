Maipú ofrece facilidades de pago y acceso digital para pagar tasas municipales

Por otra parte, el municipio continúa reconociendo a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, a través de un descuento del 10% en el pago de tasas para contribuyentes al día, más un 15% adicional por pago anual. Este incentivo busca fortalecer una cultura de cumplimiento que permita sostener y mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.

Implementación del boleto digital

La implementación del boleto digital no solo agiliza el pago de tasas, sino que también refuerza el compromiso ambiental del municipio. La reducción del uso de papel contribuye a disminuir el impacto ecológico, promoviendo prácticas más sustentables dentro de la gestión pública.

Adherir es muy sencillo: solo hay que ingresar a www.maipu.gob.ar, hacer clic en el banner del boleto digital y completar el formulario con los datos personales.

Con acciones concretas como esta, Maipú reafirma su apuesta por un municipio moderno, eficiente y cercano a la comunidad. La combinación de beneficios económicos, facilidades de pago y tecnología digital permite a los vecinos ponerse al día sin complicaciones, evitando sanciones y contribuyendo al cuidado del ambiente, todo a través de una herramienta más simple, rápida y sustentable.

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