El Gobierno destinó 5,4 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento para obras en Maipú

La firma del acuerdo entre el Gobierno y Maipú por obras con fondos del resarcimiento con Gabriela Testa, Natalio Mema, Matías Stevanato y Marité Badui.

Obras millonarias por los servicios públicos en Maipú

El acuerdo, firmado por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, busca modernizar los servicios públicos mientras se preserva el patrimonio histórico de la zona.

La inversión de U$S5,4 millones en Maipú tendrá un impacto significativo y multifacético en la infraestructura del departamento, centrándose principalmente en dos áreas: saneamiento básico y desarrollo turístico-productivo.

1) Fortalecimiento de los servicios de saneamiento: U$S4,3 millones serán destinados a la optimización del sistema de agua y cloacas.

Ampliación de redes: se extenderán las redes de agua potable y cloacas existentes.

se extenderán las redes de agua potable y cloacas existentes. Nuevas perforaciones: el financiamiento permitirá realizar nuevas perforaciones para asegurar el suministro de agua.

el financiamiento permitirá realizar nuevas perforaciones para asegurar el suministro de agua. Mejora en la calidad de vida: dado que el municipio opera sus propios servicios de saneamiento, esta inversión fortalece directamente la prestación del servicio, aportando a la salud y dignidad de los vecinos.

2) Impulso al Turismo y la Identidad Regional: se asignaron U$S1.076.600 para transformar la Estación Gutiérrez del Metrotranvía en el futuro Museo de la Olivicultura y el Aceto. El impacto en esta área contempla:

Recuperación patrimonial: se preservará el valor arquitectónico de la zona, rindiendo homenaje al legado de las bodegas Giol y Gargantini.

se preservará el valor arquitectónico de la zona, rindiendo homenaje al legado de las bodegas Giol y Gargantini. Modernización tecnológica: la infraestructura contará con tecnología de vanguardia, como hologramas 3D, sistemas de mapping, pantallas LED y salas inmersivas.

la infraestructura contará con tecnología de vanguardia, como y salas inmersivas. Conectividad estratégica: al ubicarse en una estación del Metrotranvía, se consolidará un circuito enológico y olivícola que se beneficiará de la futura llegada de este transporte al este provincial.

3) Sostenibilidad y accesibilidad: la nueva infraestructura productiva y turística no solo busca el crecimiento económico, sino que integra criterios modernos de construcción.

Ecodiseño: se utilizarán energías renovables y parquización de bajo impacto hídrico con flora autóctona.

se utilizarán y parquización de bajo impacto hídrico con flora autóctona. Inclusión: el proyecto del museo priorizará la accesibilidad universal, asegurando que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las instalaciones.

Esta inversión estratégica busca transformar recursos financieros en obras concretas que impulsen tanto el desarrollo humano (a través del saneamiento) como el crecimiento económico y productivo de la región.