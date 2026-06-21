Los Bomberos Voluntarios de Maipú buscan recaudar $150 millones para renovar equipos

Los Bomberos de Maipú buscan recaudar $150.000.000 antes de junio para comprar equipos de protección para sus voluntarios. Bomberos de Maipú

Desde la entidad remarcaron que todo el personal trabaja de manera voluntaria y que ninguno de sus integrantes percibe una remuneración por la tarea que realiza.

Además de responder a incendios, accidentes y otras emergencias, cada bombero activo dedica al menos 50 horas mensuales al servicio. Ese tiempo se distribuye entre guardias, capacitaciones, mantenimiento de equipos y distintas actividades operativas.

Uno de los principales desafíos para la institución es mantener actualizado el equipamiento de seguridad utilizado por los voluntarios.

¿Cuánto cuesta equipar a un bombero?

Según informaron, equipar a un bombero con el conjunto completo de protección personal tiene un costo cercano a los $10.000.000. El equipamiento incluye casco, chaqueta y pantalón estructural, botas, guantes y equipo de respiración autónomo.

Desde el cuerpo explicaron que los elementos utilizados cumplen estándares internacionales de seguridad y que la institución nunca ha incorporado equipos usados para el trabajo operativo.

La campaña apunta precisamente a reemplazar parte del equipamiento actual y garantizar que los voluntarios continúen interviniendo en emergencias con las condiciones de seguridad adecuadas.

La campaña apunta a reemplazar el equipamiento de los voluntarios de los Bomberos de Maipú. Gentileza Lucas Castro Audiovisuales

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias bomberos.maipu desde cualquier banco o billetera virtual. También podrán realizar aportes de manera presencial durante las colectas que los bomberos llevarán adelante en distintos semáforos del departamento a lo largo del mes.

Los primeros resultados son alentadores. Según informaron desde la institución, más de 400 mendocinos ya realizaron aportes a la campaña.

Desde Bomberos Voluntarios de Maipú agradecieron las colaboraciones recibidas hasta el momento y convocaron a los vecinos del departamento a sumarse a la iniciativa antes de que finalice junio.

El objetivo, señalaron, es reunir los fondos necesarios para que los hombres y mujeres que diariamente responden a emergencias en Maipú puedan seguir desempeñando su tarea con el equipamiento adecuado.