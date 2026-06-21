Los Bomberos Voluntarios de Maipú buscan recaudar $150 millones para renovar equipos

Los Bomberos Voluntarios de Maipú lanzaron la Campaña de Colaboración 2026 con el objetivo de recaudar fondos para reemplazar los equipos de protección personal utilizados por los integrantes de su cuerpo activo.
La iniciativa se desarrolla durante todo junio y tienen la meta de alcanzar 15.000 aportes de $10.000 para reunir los $150.000.000 necesarios para avanzar en la renovación del equipamiento.
Actualmente, la institución cuenta con más de 100 integrantes entre bomberos activos, aspirantes, cadetes, profesionales y miembros de la comisión directiva. De ese total, 53 son bomberos activos que responden a emergencias durante las 24 horas, los 365 días del año.
Desde la entidad remarcaron que todo el personal trabaja de manera voluntaria y que ninguno de sus integrantes percibe una remuneración por la tarea que realiza.
Además de responder a incendios, accidentes y otras emergencias, cada bombero activo dedica al menos 50 horas mensuales al servicio. Ese tiempo se distribuye entre guardias, capacitaciones, mantenimiento de equipos y distintas actividades operativas.
Uno de los principales desafíos para la institución es mantener actualizado el equipamiento de seguridad utilizado por los voluntarios.
¿Cuánto cuesta equipar a un bombero?
Según informaron, equipar a un bombero con el conjunto completo de protección personal tiene un costo cercano a los $10.000.000. El equipamiento incluye casco, chaqueta y pantalón estructural, botas, guantes y equipo de respiración autónomo.
Desde el cuerpo explicaron que los elementos utilizados cumplen estándares internacionales de seguridad y que la institución nunca ha incorporado equipos usados para el trabajo operativo.
La campaña apunta precisamente a reemplazar parte del equipamiento actual y garantizar que los voluntarios continúen interviniendo en emergencias con las condiciones de seguridad adecuadas.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias bomberos.maipu desde cualquier banco o billetera virtual. También podrán realizar aportes de manera presencial durante las colectas que los bomberos llevarán adelante en distintos semáforos del departamento a lo largo del mes.
Los primeros resultados son alentadores. Según informaron desde la institución, más de 400 mendocinos ya realizaron aportes a la campaña.
Desde Bomberos Voluntarios de Maipú agradecieron las colaboraciones recibidas hasta el momento y convocaron a los vecinos del departamento a sumarse a la iniciativa antes de que finalice junio.
El objetivo, señalaron, es reunir los fondos necesarios para que los hombres y mujeres que diariamente responden a emergencias en Maipú puedan seguir desempeñando su tarea con el equipamiento adecuado.